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Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах
Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах - РИА Новости, 10.02.2024
Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах
Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:40
2024-02-10T13:40
2024-02-10T14:20
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ."В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания нашего диппредставительства от любых возможных провокаций, включая вторжение и нанесение ущерба, а также любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства", - сказа он.По словам дипломата, "в январе посольство повторно обратилось в МИД Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности участников голосования и сотрудников избирательной комиссии". "Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью", - отметил Салимуллин.Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина >>
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в мире, россия, эстония, таллин
В мире, Россия, Эстония, Таллин
Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах
Посольство РФ: Эстония не ответила на просьбу обеспечить порядок на выборах
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.
При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ.
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"В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания нашего диппредставительства от любых возможных провокаций, включая вторжение и нанесение ущерба, а также любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства", - сказа он.
По словам дипломата, "в январе посольство повторно обратилось в МИД Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности участников голосования и сотрудников избирательной комиссии". "Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью", - отметил Салимуллин.
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах