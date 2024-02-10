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Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах

Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах - РИА Новости, 10.02.2024

Эстония не ответила на просьбу России обеспечить безопасность на выборах

Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока нет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:40

2024-02-10T13:40

2024-02-10T14:20

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия просила Эстонию обеспечить безопасность на избирательном участнике на президентских выборах 17 марта в Таллине, ответа пока нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ."В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания нашего диппредставительства от любых возможных провокаций, включая вторжение и нанесение ущерба, а также любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства", - сказа он.По словам дипломата, "в январе посольство повторно обратилось в МИД Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности участников голосования и сотрудников избирательной комиссии". "Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью", - отметил Салимуллин.Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина >>

https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html

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