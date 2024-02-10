https://ria.ru/20240210/salimullin-1926544913.html

Ленар Салимуллин: предприниматели в Эстонии продолжают работать с Россией

Ленар Салимуллин: предприниматели в Эстонии продолжают работать с Россией - РИА Новости, 10.02.2024

Ленар Салимуллин: предприниматели в Эстонии продолжают работать с Россией

О том, как в Эстонии пройдет голосование на выборах президента России, как будет обеспечена безопасность на избирательном участке при посольстве, а также о том, РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:00

2024-02-10T14:00

2024-02-10T14:00

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О том, как в Эстонии пройдет голосование на выборах президента России, как будет обеспечена безопасность на избирательном участке при посольстве, а также о том, что привело к значительному сокращению объемов двусторонней торговли, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата рассказал временный поверенный в делах России в Таллине Ленар Салимуллин.— В России 17 марта пройдут президентские выборы. Будут ли организованы участки для голосования в Эстонии? Как будет обеспечиваться безопасность в день выборов как российских дипломатических представительств, так и простых граждан? Проработан ли этот вопрос с эстонскими властями?— Несмотря на относительно недавно звучавшие в Эстонии на самом высоком уровне призывы не признавать результаты предстоящих выборов президента России и даже вовсе "запретить" посольству организацию избирательных участков в стенах дипмиссии, проживающим в республике гражданам нашей страны будет гарантировано их фундаментальное конституционное право на волеизъявление.В этом году голосование пройдет только на базе посольства России в Таллине. 17 марта с 8.00 до 20.00 в здании российского диппредставительства по адресу: ул.Пикк, дом 19 будет работать участковая избирательная комиссия № 8345.Ввиду откровенно недружественного курса местных властей, решением которых весной 2022 года прекратили свою деятельность генеральное консульство России в Нарве и канцелярия консульского отдела посольства в Тарту, и сложившейся не по нашей вине непростой кадровой ситуации – в январе прошлого года эстонской стороной принято решение о радикальном сокращении числа сотрудников нашей дипмиссии – создать большее количество избирательных участков по образцу прошлых лет мы, к сожалению, объективно не имеем возможности.Обращает на себя внимание, что в преддверии выборов в Эстонии продолжается нагнетание обстановки. В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к "поддержке массовых фальсификаций" и "агрессии против Украины". Подобный информационный фон создается, очевидно, с тем чтобы запугать людей и в конечном итоге минимизировать явку на избирательный участок.В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, на эстонскую сторону возложено обязательство принимать все надлежащие меры для защиты здания нашего диппредставительства от любых возможных провокаций, включая вторжение и нанесение ущерба, а также любого нарушения спокойствия или оскорбления достоинства.В январе посольство повторно обратилось в МИД Эстонии с просьбой обеспечить дополнительные меры безопасности участников голосования и сотрудников избирательной комиссии. Ожидаем реакции эстонских коллег. Хотелось бы надеяться, что они отнесутся к исполнению своих обязательств с должной ответственностью.— Как вы можете охарактеризовать состояние торгово-экономических отношений с Эстонией? Продолжается ли экономическое взаимодействие, открыт ли канал для торговли? Продолжаются ли поставки российского газа в Эстонию?— Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную изоляцию, эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов, вынуждая их отказываться от взаимовыгодной кооперации с партнерами из нашей страны даже в не попавших под рестрикции отраслях. Это привело не только к значительному сокращению объемов двусторонней торговли (по предварительным данным, в 2023 году не превысили 700 миллионов евро, в 2022 году – 2,56 миллиарда евро), но и внесло значительный вклад в углубление социально-экономического кризиса в республике – к концу 2023 года ВВП Эстонии сократился на 3,5%, безработица увеличилась до 8%, в абсолютной нищете проживало свыше 50 тысяч человек.Без сырья из России, по сути, на грань выживания поставлена деревообрабатывающая промышленность. На 60% по сравнению с показателями до введения антироссийских ограничений сократился объем грузоперевозок по железным дорогам Эстонии, почти на 40% – перевалки товаров через местные порты. Продолжается спад в промышленном производстве, пищевой и обрабатывающей промышленности. Неутешительны прогнозы специалистов и на 2024 год.Контрастом на этом фоне выглядят экономические итоги года в России. Национальный ВВП изменился на те же 3,5%, но со знаком плюс, безработица сократилась до исторического минимума – 3%. За январь-сентябрь 2023 года промышленное производство увеличилось на 3,3%, в том числе в обрабатывающих отраслях – на 7,1%. Опережающий рост демонстрируют технологические сектора: машиностроение (+22%), выпуск компьютеров и электроники (+34,5%), электрооборудования (+22,2%).Все эти цифры наглядно продемонстрировали не только бесперспективность прессинга России, но и подтвердили справедливость высказываемого здесь многими здравомыслящими людьми тезиса о том, что, закрываясь от восточного соседа, Эстония стреляет себе же в ногу.Особый цинизм этой ситуации придает тот факт, что некоторые представители руководства Эстонии, громогласно заявляя о недопустимости ведения бизнеса с Россией, оказывается, сами участвовали в нем. Неудивительно, что в подобных условиях местные предприниматели продолжают сотрудничать с контрагентами из нашей страны, которая по итогам года сохранила за собой лидирующее место в списке ведущих экспортных партнеров Эстонии за пределами Евросоюза.Продолжает пользоваться популярностью и российский сжиженный природный газ, который, правда, для конечных эстонских пользователей стал заметно дороже в силу того, что теперь поступает сюда через посредников в соседних европейских странах. Словом, эстонцы сами себя наказывают.— Эстония уже присоединилась к электросети континентальной Европы или продолжает получать электроэнергию из России, несмотря на заявления отказаться от всего русского? Как отразится отказ от российской электроэнергии на ценах для жителей республики?— Под давлением Литвы эстонское руководство в августе 2023 года согласилось на ускорение процесса десинхронизации с БРЭЛЛ, подписавшись под совместным обязательством трех прибалтийских республик завершить его к февралю следующего года. Однако местные эксперты неоднократно подчеркивали опасность подобных авантюр, указывая на необходимость подготовки соответствующей технической инфраструктуры.В практическом плане речь идет о строительстве синхронных компенсаторов, призванных обеспечить стабильную частоту сети после выхода из контролируемого Россией энергокольца, а также реконструкции линии электропередачи, при помощи которой республика планирует подключиться к европейским континентальным сетям (ЕКС) через Латвию. Все эти работы далеки от завершения, и в случае задержек с их осуществлением отсечение от БРЭЛЛ приведет к дефициту и, как следствие, значительному удорожанию электроэнергии.В условиях нехватки собственных генерирующих мощностей Эстония даже при своевременном подключении к ЕКС станет в еще большей степени зависеть от поступающей из Северной Европы более дорогой, чем российская, электроэнергии, цена на которую на бирже Nord Pool подвержена заметным колебаниям под воздействием климатических изменений и перебоев в работе электростанций в странах поставщиках – Финляндии и Швеции.Очевидно, что все экономические издержки подобных экспериментов лягут на плечи рядовых жителей республики и представителей местного бизнеса, которые в условиях усугубляющегося социально-экономического кризиса и без того с трудом сводят концы с концами.— Как вы оцениваете российский туристический поток в Эстонию и эстонский в Россию? Какое количество виз получают эстонские граждане? Просели ли доходы Эстонии от отказа пускать российских туристов в страну?— В настоящий момент продолжают действовать ограничения на посещение Эстонии с ранее выданными ее же властями и других шенгенских государств визами. С сентября прошлого года введен запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Туристические въездные документы россиянам не выдаются.Все эти рестрикции определенно сказались на состоянии туристической отрасли Эстонии. В первую очередь, это коснулось Таллина и приграничного с Россией региона Ида-Вирумаа на северо-востоке страны. Доход значительно сократился у эстонских компаний, завязанных на туристическую отрасль (гостиничный сектор, спа- и оздоровительные услуги, общепит, торговля). Региональный (из соседних Латвии и Финляндии) и внутристрановой потоки путешественников этот спад так и не восполнили.При этом эстонские туристы продолжают наслаждаться поездками по России. Наша страна не только не ввела зеркальных мер в отношении граждан Эстонии, но и включила республику в список стран, представители которых с 1 августа 2023 года могут получить российскую визу в электронном виде. Разница в подходах, что называется, налицо. Эстоноземельцы, кстати, активно пользуются возможностью оформить разрешение на пересечение восточной границы в упрощенном порядке, заняв по итогам года первое место в Европе (и второе в мире после граждан КНР) по количеству соответствующих обращений. В дополнение к этому в 2023 году посольством было выдано свыше 11 тысяч виз в традиционном бумажном формате.— Какова сейчас ситуация с российским (советским) военно-мемориальным наследием в Эстонии?— Власти республики продолжают позорную практику государственного вандализма в отношении нашего военно-мемориального наследия. С начала 2022 года в стране демонтировано не менее 110 памятников, под 28 из которых эксгумированы останки красноармейцев.Чувствующие свою безнаказанность вандалы в конце прошлого года покусились и на главное место памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне – Таллинское военное кладбище (ТВК), куда в апреле 2007 года в результате прогремевших на всю Европу событий "бронзовой ночи" был перенесен памятник Воину-освободителю. Администрация ТВК вознамерилась эксгумировать и перезахоронить останки 38 умерших в мирное время советских солдат и офицеров, могилы которых "препятствуют прокладке дороги" к монументу кавалерам креста Свободы – ветеранам так называемой Освободительной войны 1918-1920 годов. Пользуясь случаем, напоминаем, что на сайте посольства и на наших лентах в соцсетях опубликован список захоронений, от которых "благодарные потомки" планируют избавиться.Несмотря на чинимые местными властями препятствия, посольство продолжает осуществлять ремонтные работы на могилах красноармейцев на ТВК и ухаживает за братскими воинскими захоронениями в различных уездах страны. Мы сделаем все возможное для сохранения памяти о героях, ценой собственной жизни подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев.

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Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, эстония, россия, таллин