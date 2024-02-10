https://ria.ru/20240210/predmet-1926600091.html

В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект

В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект - РИА Новости, 10.02.2024

В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект

В промзоне в Петербурге обнаружили взрывоопасный объект, передает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:13

2024-02-10T17:13

2024-02-10T23:47

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863863141_0:121:3001:1809_1920x0_80_0_0_0f1b605fa41bdab96e40a2418eef8f73.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В промзоне в Петербурге обнаружили взрывоопасный объект, передает пресс-служба регионального управления МВД.По данным ведомства, сообщение о бесхозном предмете поступило в субботу. Его нашли на территории, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, уточнили в главке."Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом", — заявили в ведомстве.Возбуждено дело по статье 222 Уголовного кодекса. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, кто может быть причастным к происшествию.

https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия