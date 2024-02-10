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В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект - РИА Новости, 10.02.2024
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17:13 10.02.2024 (обновлено: 23:47 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/predmet-1926600091.html
В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект
В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект - РИА Новости, 10.02.2024
В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект
В промзоне в Петербурге обнаружили взрывоопасный объект, передает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:13
2024-02-10T23:47
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В промзоне в Петербурге обнаружили взрывоопасный объект, передает пресс-служба регионального управления МВД.По данным ведомства, сообщение о бесхозном предмете поступило в субботу. Его нашли на территории, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, уточнили в главке."Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом", — заявили в ведомстве.Возбуждено дело по статье 222 Уголовного кодекса. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, кто может быть причастным к происшествию.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В промзоне в Петербурге нашли взрывоопасный объект

МВД открыло уголовное дело из-за взрывоопасного объекта на промзоне в Петербурге

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В промзоне в Петербурге обнаружили взрывоопасный объект, передает пресс-служба регионального управления МВД.
По данным ведомства, сообщение о бесхозном предмете поступило в субботу. Его нашли на территории, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, уточнили в главке.
"Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом", — заявили в ведомстве.
Возбуждено дело по статье 222 Уголовного кодекса. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента и выясняют, кто может быть причастным к происшествию.
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