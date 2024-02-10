https://ria.ru/20240210/postavschiki-1926615558.html
Ленобласть и Белоруссия соберут бывших поставщиков IKEA под новым брендом
Ленобласть и Белоруссия соберут бывших поставщиков IKEA под новым брендом - РИА Новости, 10.02.2024
Ленобласть и Белоруссия соберут бывших поставщиков IKEA под новым брендом
Ленобласть и Белоруссия могут собрать бывших поставщиков коммерческой цепочки по производству и продаже мебели ушедшей с рынка IKEA под новым брендом, сообщил... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T19:46
2024-02-10T19:46
2024-02-10T19:46
ленинградская область
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россия
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александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Ленобласть и Белоруссия могут собрать бывших поставщиков коммерческой цепочки по производству и продаже мебели ушедшей с рынка IKEA под новым брендом, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "У России и Белоруссии есть реальная возможность "собрать" Икею под новым брендом. Белорусы рассказали, что решили один из главных технологических вопросов — полностью заместили фурнитуру, в том числе через поставки дружественных государств. И на ограниченный ассортимент уже выпустили в продажу коробки со знакомыми инструкциями по сборке мебели", - цитирует Дрозденко пресс-служба правительства региона. Глава Ленобласти добавил, что большому количеству производств, которые работали "под зонтиком" Икеи, "изначально не хватало компетенций в логистике и торговле". "Но сборка коммерческой системы уже началась. Ленобласть участвует", - уточнил Дрозденко. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в России 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает в связи с военной операцией на Украине все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем. К осени 2023 года IKEA продала свои российские фабрики, торговые центры "Мега" выкупил Газпромбанк, товарные остатки приобрел "Яндекс Маркет".
https://ria.ru/20240209/reabilitatsiya-1926493778.html
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белоруссия, россия, ленинградская область, александр дрозденко, ikea international group, газпромбанк
Ленинградская область , Белоруссия, Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, IKEA International Group, Газпромбанк
Ленобласть и Белоруссия соберут бывших поставщиков IKEA под новым брендом
Ленобласть и Белоруссия соберут бывших поставщиков IKEA под новым брендом