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Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР - РИА Новости, 10.02.2024
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:42
2024-02-10T09:42
2024-02-10T12:44
туризм
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олег кожемяко
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появится прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой", — отметил посол.Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР сейчас нет. При этом железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось в ноябре 2022 года, и не на разовой основе, а в регулярном режиме через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган. Губернатор Приморья, граничащего с Северной Кореей, Олег Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна, отмечал он, есть проблемы: состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр мацегора, олег кожемяко, кндр (северная корея)
Туризм, Россия, Александр Мацегора, Олег Кожемяко, КНДР (Северная Корея)
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР
Мацегора: пассажирские поезда между Россией и КНДР могут запустить до конца года