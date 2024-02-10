https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html

Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР

Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР - РИА Новости, 10.02.2024

Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T09:42

2024-02-10T09:42

2024-02-10T12:44

туризм

россия

александр мацегора

олег кожемяко

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. "Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появится прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой", — отметил посол.Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР сейчас нет. При этом железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось в ноябре 2022 года, и не на разовой основе, а в регулярном режиме через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган. Губернатор Приморья, граничащего с Северной Кореей, Олег Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна, отмечал он, есть проблемы: состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>

https://ria.ru/20240210/aviasoobschenie-1926548355.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр мацегора, олег кожемяко, кндр (северная корея)