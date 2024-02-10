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Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР - РИА Новости, 10.02.2024
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Туризм
 
09:42 10.02.2024 (обновлено: 12:44 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/poezda-1926549163.html
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР - РИА Новости, 10.02.2024
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T09:42
2024-02-10T12:44
туризм
россия
александр мацегора
олег кожемяко
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. &quot;Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появится прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой&quot;, — отметил посол.Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР сейчас нет. При этом железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось в ноябре 2022 года, и не на разовой основе, а в регулярном режиме через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган. Губернатор Приморья, граничащего с Северной Кореей, Олег Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна, отмечал он, есть проблемы: состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры &gt;&gt;
https://ria.ru/20240210/aviasoobschenie-1926548355.html
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россия, александр мацегора, олег кожемяко, кндр (северная корея)
Туризм, Россия, Александр Мацегора, Олег Кожемяко, КНДР (Северная Корея)
Посол рассказал, когда запустят пассажирские поезда между Россией и КНДР

Мацегора: пассажирские поезда между Россией и КНДР могут запустить до конца года

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
«

"Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появится прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой", — отметил посол.

Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР сейчас нет. При этом железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось в ноябре 2022 года, и не на разовой основе, а в регулярном режиме через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган.
Губернатор Приморья, граничащего с Северной Кореей, Олег Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна, отмечал он, есть проблемы: состояние железнодорожного полотна и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР.
Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>
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