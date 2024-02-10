Логотип президентских выборов появился на Останкинской телебашне в Москве
Подсветку с логотипом выборов включили на Останкинской телебашне в Москве
© РИА НовостиЛоготип президентских выборов появился на Останкинской телебашне в Москве
© РИА Новости
Логотип президентских выборов появился на Останкинской телебашне в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тематическую подсветку с логотипом выборов президента Российской Федерации включили на Останкинской телебашне в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Оригинал логотипа ранее был опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Он представляет собой триколор в форме буквы V и текста "Выборы президента России 15-17 марта 2024".
Ранее пресс-служба РТРС рассказала РИА Новости, что логотип на башне планируют демонстрировать каждые пять минут с 10 февраля до 17 марта. Сообщалось также, что логотипы выборов выведут на телебашни в Самаре, Нижнем Новгороде, Ярославле и других городах России. В пресс-службе подчеркивали, что эта акция направлена не на агитацию за кого-либо из кандидатов, а на повышение уровня гражданского самосознания и формирование ответственного отношения к выборам главы государства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.