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Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек - РИА Новости, 10.02.2024
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17:16 10.02.2024 (обновлено: 17:45 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/otravlenie-1926600231.html
Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек
Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек - РИА Новости, 10.02.2024
Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек
Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15, семь человек находятся в больнице, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:16
2024-02-10T17:45
происшествия
казбековский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15, семь человек находятся в больнице, сообщили в субботу в пресс-службе администрации района. Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что 9 февраля в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек. Предполагаемая причина отравления - "употребление некачественной пищи в заведении общественного питания". "Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей. Амбулаторно получают лечение на дому восемь человек, из них пять детей. Все больные питались или получали под заказ пищу в одной из точек общепита селения Дылым, реализующей еду быстрого приготовления. Тяжелых случаев отравления нет", – говорится в сообщении. В районной администрации также сообщили, что все пункты общепита сейчас проверяют на качество предоставляемых услуг. Также приняты меры по запрету продукции быстрого приготовления в торговых точках вблизи образовательных организаций.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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происшествия, казбековский район, республика дагестан
Происшествия, Казбековский район, Республика Дагестан
Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек

Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15

© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15, семь человек находятся в больнице, сообщили в субботу в пресс-службе администрации района.
Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что 9 февраля в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек. Предполагаемая причина отравления - "употребление некачественной пищи в заведении общественного питания".
«
"Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей. Амбулаторно получают лечение на дому восемь человек, из них пять детей. Все больные питались или получали под заказ пищу в одной из точек общепита селения Дылым, реализующей еду быстрого приготовления. Тяжелых случаев отравления нет", – говорится в сообщении.
В районной администрации также сообщили, что все пункты общепита сейчас проверяют на качество предоставляемых услуг. Также приняты меры по запрету продукции быстрого приготовления в торговых точках вблизи образовательных организаций.
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ПроисшествияКазбековский районРеспублика Дагестан
 
 
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