https://ria.ru/20240210/otravlenie-1926600231.html

Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек

Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек - РИА Новости, 10.02.2024

Число отравившихся едой из кафе в Дагестане выросло до 15 человек

Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15, семь человек находятся в больнице, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:16

2024-02-10T17:16

2024-02-10T17:45

происшествия

казбековский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Число отравившихся едой из кафе в Казбековском районе Дагестана выросло до 15, семь человек находятся в больнице, сообщили в субботу в пресс-службе администрации района. Ранее прокуратура Дагестана сообщила, что 9 февраля в Казбековскую центральную районную больницу с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек. Предполагаемая причина отравления - "употребление некачественной пищи в заведении общественного питания". "Всего в стационаре сейчас получают терапию семь человек, в том числе четверо детей. Амбулаторно получают лечение на дому восемь человек, из них пять детей. Все больные питались или получали под заказ пищу в одной из точек общепита селения Дылым, реализующей еду быстрого приготовления. Тяжелых случаев отравления нет", – говорится в сообщении. В районной администрации также сообщили, что все пункты общепита сейчас проверяют на качество предоставляемых услуг. Также приняты меры по запрету продукции быстрого приготовления в торговых точках вблизи образовательных организаций.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

казбековский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казбековский район, республика дагестан