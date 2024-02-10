Генсек НАТО призвал готовиться к многолетней конфронтации с Россией
Столтенберг призвал НАТО наращивать потенциал и готовиться к конфронтации с РФ
© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с немецкой газетой Welt призвал членов альянса готовиться к многолетнему противостоянию с Россией.
"НАТО не ищет войны с Россией. <...> Но мы должны вооружаться для возможной конфронтации, которая может продлиться десятилетия", — сказал он.
По его словам, лучшая оборона на сегодня — это поддержка Украины и инвестиции в военные структуры НАТО. Для этого, полагает Столтенберг, нужно быстрее расширять промышленную базу стран альянса, чтобы увеличить поставки на Украину и пополнить собственные запасы. Следует также наращивать заказы для европейских оборонных компаний, добавил он.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Что касается западной военной помощи, то, как заявляли в Кремле, она не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.