https://ria.ru/20240210/koreya-1926542867.html

Посол объяснил, зачем США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию

Посол объяснил, зачем США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию - РИА Новости, 10.02.2024

Посол объяснил, зачем США говорят о поставках ракет из КНДР в Россию

США говорят о якобы закупках Россией вооружений у Северной Кореи для того, чтобы надавить на Южную Корею и заставить ее поставлять боеприпасы Киеву, Москва... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:46

2024-02-10T08:46

2024-02-10T11:02

специальная военная операция на украине

россия

александр мацегора

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. США говорят о якобы закупках Россией вооружений у Северной Кореи для того, чтобы надавить на Южную Корею и заставить ее поставлять боеприпасы Киеву, Москва надеется, что Сеул на поддастся на "провокацию", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора. Посол отметил, что у западных стран, в том числе США, нет доказательств того, что Северная Корея отправляет артиллерийские снаряды и ракеты в Россию, которые потом, как заявляли власти США, использовались в СВО: "поэтому им приходится что-то придумывать". "Не исключаю, что доказательства они попытаются сфабриковать. Причина истерии понятна – таким образом идет давление на Южную Корею, чтобы побудить ее к прямым поставкам боеприпасов на Украину. У Сеула есть крупные запасы такого имущества. Очень надеюсь на то, что южане не поддадутся на провокацию. Это была бы очень большая ошибка с далеко идущими последствиями", - сказал Мацегора.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Официальной позицией Сеула до сих пор является невозможность поставки летальных вооружений Киеву, хотя Украине оказывается гуманитарная помощь, финансовая помощь, поставлялись в прошлом товары военного потребления, оборудование для разминирования и другое. Известно, что в 2023 году Южная Корея официально договорилась о поставке США 500 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это в пять раз больше, чем партия в 100 тысяч снарядов, которую Южная Корея продала США в 2022 году, с условием, что Вашингтон будет конечным пользователем. Сообщалось, что в феврале Вашингтон попросил у Южной Кореи продать еще одну партию в 100 тысяч боеприпасов. Но Сеул в ответ предложил 500 тысяч, с условием, что снаряды не продадут, а сдадут в аренду. Как отмечали местные СМИ, это должно было позволить южнокорейскому правительству в определенной степени сохранить право собственности на снаряды и вновь избежать их переправки Украине без разрешения Сеула. Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США, несмотря на опровержения Москвы, считают, что РФ использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине. При этом он не привел каких-либо доказательств своим утверждениям. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что США "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках Пхеньяном боеприпасов РФ не идет, КНДР находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>

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https://ria.ru/20240209/koreya-1926362118.html

https://ria.ru/20240131/oruzhie-1924583089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, александр мацегора, в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея