https://ria.ru/20240210/konflikty-1926535149.html

Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего - РИА Новости, 10.02.2024

Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

Российская академия наук участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего, в отслеживании тенденций развития вооружений, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:03

2024-02-10T07:03

2024-02-10T07:06

наука

российская академия наук

россия

наука

геннадий красников

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская академия наук участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего, в отслеживании тенденций развития вооружений, заявил в интервью РИА Новости глава РАН Геннадий Красников.Президент России Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.По словам Красникова, специальная военная операция – это современный военный конфликт: "там постоянно совершенствуется новое оружие, новые методики, новые подходы"."И, конечно, очень важно отслеживать эти темпы. В том числе и смотреть, как будут в будущем развиваться боевые действия", - подчеркнул он.Сейчас выполняется "оборонная" подпрограмма программы фундаментальных научных исследований на 2021-2030 годы, напомнил Красников."Мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить", - отметил он."Академия, конечно, находится в гуще всех этих событий", - добавил Красников.

https://ria.ru/20240210/tanki-1926533669.html

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российская академия наук, россия, наука, геннадий красников, владимир путин, безопасность