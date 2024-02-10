https://ria.ru/20240210/kompozity-1926539516.html
Шойгу показали новые композиты для дронов
Шойгу показали новые композиты для дронов - РИА Новости, 10.02.2024
Шойгу показали новые композиты для дронов
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:07
2024-02-10T08:07
2024-02-10T10:12
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников". "Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу показали новые композиты для дронов
Шойгу в Удмуртии показали новые российские композиционные материалы для дронов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников".
"Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть", - говорится в сообщении.