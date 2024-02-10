Рейтинг@Mail.ru
Шойгу показали новые композиты для дронов - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:07 10.02.2024 (обновлено: 10:12 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/kompozity-1926539516.html
Шойгу показали новые композиты для дронов
Шойгу показали новые композиты для дронов - РИА Новости, 10.02.2024
Шойгу показали новые композиты для дронов
Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:07
2024-02-10T10:12
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926552253_0:108:2800:1683_1920x0_80_0_0_e00011b055f0fad95792073a1ce1e5fa.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников". "Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть", - говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926552253_0:0:2490:1867_1920x0_80_0_0_61066b8138cd5ad60e9e644c3975776c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу показали новые композиты для дронов

Шойгу в Удмуртии показали новые российские композиционные материалы для дронов

© Минобороны РФ/Dmitry KharichkovМинистр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству БпЛА в Удмуртии. 10 февраля 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству БпЛА в Удмуртии. 10 февраля 2024
© Минобороны РФ/Dmitry Kharichkov
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству БпЛА в Удмуртии. 10 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников".
"Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть", - говорится в сообщении.
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала