https://ria.ru/20240210/kompozity-1926539516.html

Шойгу показали новые композиты для дронов

Шойгу показали новые композиты для дронов - РИА Новости, 10.02.2024

Шойгу показали новые композиты для дронов

Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:07

2024-02-10T08:07

2024-02-10T10:12

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые российские композиционные материалы, существенно повышающие живучесть беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. Глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса Удмуртии, в том числе заводами концерна "Калашников". "Министру обороны РФ показали новые композитные материалы, применяемые в производстве беспилотных летательных аппаратов, существенно повышающие их живучесть", - говорится в сообщении.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф