https://ria.ru/20240210/kndr-1926537990.html

КНДР может провести ядерное испытание, заявил российский посол

КНДР может провести ядерное испытание, заявил российский посол - РИА Новости, 10.02.2024

КНДР может провести ядерное испытание, заявил российский посол

Если США и их союзники продолжат провоцировать КНДР, та может провести ядерное испытание, и вина за это полностью ляжет на Вашингтон, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T07:41

2024-02-10T07:41

2024-02-10T11:02

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Если США и их союзники продолжат провоцировать КНДР, та может провести ядерное испытание, и вина за это полностью ляжет на Вашингтон, заявил в интервью РИА Новости посол в Пхеньяне Александр Мацегора. "Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания", — сказал он.Дипломат отметил, что такой вариант развития событий нежелателен. "Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках", — подчеркнул он.В январе Центральное телеграфное агентство Кореи заявило, что в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии Пхеньян провел испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23". В прошлом году КНДР уже испытывала системы "Хэиль" и "Хэиль-2". Как утверждают северокорейские государственные СМИ, это "секретное оружие" — ядерный беспилотный подводный аппарат. Его разрабатывают с 2012 года, за последние два года состоялось больше 50 испытаний, 29 из которых — под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына. Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>

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