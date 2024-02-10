https://ria.ru/20240210/kndr-1926531270.html

Посол в Пхеньяне подтвердил ликвидацию Арки Воссоединения в КНДР

Посол в Пхеньяне подтвердил ликвидацию Арки Воссоединения в КНДР - РИА Новости, 10.02.2024

Посол в Пхеньяне подтвердил ликвидацию Арки Воссоединения в КНДР

Монумент "Трех хартий объединения Родины" в Пхеньяне, посвященный планам северокорейского руководства по воссоединению с Южной Кореей, действительно... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T04:57

2024-02-10T04:57

2024-02-10T15:46

в мире

пхеньян

южная корея

сеул

ким чен ын

александр мацегора

ким ир сен

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Монумент "Трех хартий объединения Родины" в Пхеньяне, посвященный планам северокорейского руководства по воссоединению с Южной Кореей, действительно ликвидирован, подтвердил в интервью РИА Новости посол России в КНДР Александр Мацегора. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs PBC сообщило, что КНДР демонтировала монумент "Трех хартий объединения Родины". "Что касается монумента "Трех хартий объединения Родины" у южного въезда в Пхеньян, то он действительно уже ликвидирован", — сказал дипломат. Он напомнил, что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что воссоединение Северной и Южной Кореи стало невозможным из-за политики Сеула, где "утратили чувство единой нации". "Таким образом, руководитель КНДР целиком и полностью возложил ответственность за ситуацию, при которой объединение двух корейских государств стало невозможным, на сеульские власти. Он, кстати, напомнил, что в южнокорейской конституции весь полуостров обозначен как территория Республики Корея, назвал это вопиющим по цинизму и наглости фактом", — пояснил высокопоставленный дипломат. Монумент "Трех хартий объединения Родины" представлял собой скульптуру высотой 30 метров в виде двух женщин в корейских национальных платьях, тянущих руки навстречу друг другу и вместе держащих полотно с изображением карты единой Кореи и подписью "Три хартии". Этот термин начал применяться в КНДР с 1997 года для обозначения упомянутых в первой межкорейской совместной декларации 1972 года трех принципов объединения родины (самостоятельность, мирное объединение, великая консолидация нации), а также предложенного Ким Ир Сеном в 1980 году плана создания Демократической федеративной республики Корея и принятой Верховным народным собранием КНДР в 1993 году программы по великой консолидации всей нации из десяти пунктов. Монумент был возведен на южной окраине северокорейской столицы в виде арки над автомагистралью Пхеньян — Кэсон, связывающей собой расположенную неподалеку пхеньянскую улицу Объединения с пограничным пунктом Пханмнучжом, к которому, в свою очередь, ведет южнокорейское шоссе Объединения, начинающееся в центре Сеула. Строительство арки началось в 1999 году и было завершено два года спустя. Длина монумента составляла 61,5 метра, отсылая к дате первого межкорейского саммита, прошедшего в Пхеньяне 15 июня 2000 года. В 2007 году под этой аркой проехал президент Южной Кореи Но Му Хен, кортеж которого проделал путь из Сеула в Пхеньян для второго саммита Севера и Юга. Парламент КНДР 15 января принял постановление об упразднении Комитета по делам мирного объединения Родины, управления по содействию национальной экономике и управления по международному туризму в горах Кымгансан. В постановлении отмечается, что Верховное народное собрание (ВНС) "вынуждено признать жестокие исторические реалии", в которых достичь объединения между Севером и Югом на основе принципа "одна нация, одно государство и два строя" не удастся уже никогда. Парламентарии указывают, что причиной этого является политика Сеула, который в течение почти 80 лет ждет "крушения режима" и рассчитывает на объединение страны путем "поглощения". Южная Корея упоминается в постановлении под своим официальным наименованием "Республика Корея" и называется "самым враждебным государством". В программной речи на сессии ВНС северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что этим положен конец 80-летним межкорейским отношениям и законодательно закреплена политика по отношению к Южной Корее на основе признания сосуществования двух государств. Он предложил четко определить в Конституции КНДР территориальные пределы, находящиеся под государственной властью Пхеньяна, а также отразить в основном законе страны готовность к полному захвату Республики Корея и ее включению в территорию КНДР в случае развязывания войны. Он также высказался за удаление из конституции таких выражений, как "северная часть" и "самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация", предложив подготовить соответствующие изменения уже к следующей сессии ВНС. По словам Ким Чен Ына, КНДР необходимо провести "поэтапные меры" для полноценного разделения в пограничной зоне, в том числе "физическое прерывание до полного и невосстановимого уровня" железнодорожной ветки, связывавшей Сеул с северокорейским Синыйчжу на границе с Китаем, которая была воссоединена в начале 2000-х годов и, несмотря на простой, существовала как "символ обменов и сотрудничества между Севером и Югом". Он также предложил ликвидировать монумент "Трех хартий объединения Родины", чтобы "полностью удалить из национальной истории республики саму концепцию "объединение", "примирение" и "соотечественник". Читайте полный текст интервью Александра Мацегоры >>

https://ria.ru/20240208/kndr-1926062530.html

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в мире, пхеньян, южная корея, сеул, ким чен ын, александр мацегора, ким ир сен, кндр (северная корея)