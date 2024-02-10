https://ria.ru/20240210/fermery-1926532701.html

Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе

Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе - РИА Новости, 10.02.2024

Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе

Существенно подорожавшее горючее для агросектора ЕС из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов европейских фермеров, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T05:15

2024-02-10T05:15

2024-02-10T05:15

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Существенно подорожавшее горючее для агросектора ЕС из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов европейских фермеров, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов. "Серьезный ущерб нанесен европейскому агросектору: подорожание горючего и смазочных материалов остается одной из причин протестов фермеров", - сказал российский дипломат. По его словам, "все, что Евросоюз, желая "наказать" Россию, предпринял в ущерб самому себе, не поддается какому-либо логическому объяснению, в том числе с точки зрения экономической целесообразности". "Энергетика – один из наиболее ярких примеров", – подчеркнул он. Логвинов напомнил, что в рамках санкций Брюссель ввел запрет на импорт отечественного угля (с августа 2022 года), сырой нефти (с декабря 2022-го) и нефтепродуктов (с февраля 2023-го). "Значительно сократились закупки еэсовцами российского газа: по информации Евростата, его доля в общем газовом импорте ЕС в третьем квартале 2023 года составила всего 11,8%. Основательно выросла доля закупаемого европейцами американского СПГ (до 48,5% от общего еэсовского импорта СПГ в третьем квартале 2023 года), что поставило их в зависимость от милости заокеанских партнеров", - заключил российский дипломат. По странам Евросоюза в последние недели прокатились масштабные акции протеста фермеров, которые и раньше требовали реформировать общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и национальных правительств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 6 февраля перед депутатами европейского парламента, обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры. При этом глава ЕК в своей речи не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год, до июня 2025-го, беспошлинного ввоза украинских товаров, которое поступило как раз в разгар протестов и против которого выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

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россия, брюссель, кирилл логвинов, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евростат, в мире