Рейтинг@Mail.ru
Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/fermery-1926532701.html
Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе
Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе - РИА Новости, 10.02.2024
Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе
Существенно подорожавшее горючее для агросектора ЕС из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов европейских фермеров, заявил в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T05:15
2024-02-10T05:15
россия
брюссель
кирилл логвинов
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
евростат
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930038_0:219:3249:2047_1920x0_80_0_0_88cbeb9588408281bc26dcfd60ac3340.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Существенно подорожавшее горючее для агросектора ЕС из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов европейских фермеров, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов. "Серьезный ущерб нанесен европейскому агросектору: подорожание горючего и смазочных материалов остается одной из причин протестов фермеров", - сказал российский дипломат. По его словам, "все, что Евросоюз, желая "наказать" Россию, предпринял в ущерб самому себе, не поддается какому-либо логическому объяснению, в том числе с точки зрения экономической целесообразности". "Энергетика – один из наиболее ярких примеров", – подчеркнул он. Логвинов напомнил, что в рамках санкций Брюссель ввел запрет на импорт отечественного угля (с августа 2022 года), сырой нефти (с декабря 2022-го) и нефтепродуктов (с февраля 2023-го). "Значительно сократились закупки еэсовцами российского газа: по информации Евростата, его доля в общем газовом импорте ЕС в третьем квартале 2023 года составила всего 11,8%. Основательно выросла доля закупаемого европейцами американского СПГ (до 48,5% от общего еэсовского импорта СПГ в третьем квартале 2023 года), что поставило их в зависимость от милости заокеанских партнеров", - заключил российский дипломат. По странам Евросоюза в последние недели прокатились масштабные акции протеста фермеров, которые и раньше требовали реформировать общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и национальных правительств. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 6 февраля перед депутатами европейского парламента, обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры. При этом глава ЕК в своей речи не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год, до июня 2025-го, беспошлинного ввоза украинских товаров, которое поступило как раз в разгар протестов и против которого выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html
https://ria.ru/20240206/fermery-1925805285.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930038_520:0:3249:2047_1920x0_80_0_0_84bdc6c783c8a54627cccd249df15811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брюссель, кирилл логвинов, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евростат, в мире
Россия, Брюссель, Кирилл Логвинов, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евростат, В мире
Логвинов рассказал о причине протестов фермеров в Евросоюзе

Логвинов: отказ ЕС от энергоресурсов России стал причиной протестов фермеров

© AP Photo / Emilio MorenattiФермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании
Фермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Фермеры проводят акцию по перекрытию шоссе во возле Моллеруссы, северо-восток Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Существенно подорожавшее горючее для агросектора ЕС из-за отказа от российских ресурсов стало одной из причин недавних протестов европейских фермеров, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюза Кирилл Логвинов.
«
"Серьезный ущерб нанесен европейскому агросектору: подорожание горючего и смазочных материалов остается одной из причин протестов фермеров", - сказал российский дипломат.
По его словам, "все, что Евросоюз, желая "наказать" Россию, предпринял в ущерб самому себе, не поддается какому-либо логическому объяснению, в том числе с точки зрения экономической целесообразности".
"Энергетика – один из наиболее ярких примеров", – подчеркнул он.
Логвинов напомнил, что в рамках санкций Брюссель ввел запрет на импорт отечественного угля (с августа 2022 года), сырой нефти (с декабря 2022-го) и нефтепродуктов (с февраля 2023-го).
Фермеры во время акции протеста возле здания Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Подсчитан объем производства мяса и зерна в странах, где протестуют фермеры
8 февраля, 01:03
"Значительно сократились закупки еэсовцами российского газа: по информации Евростата, его доля в общем газовом импорте ЕС в третьем квартале 2023 года составила всего 11,8%. Основательно выросла доля закупаемого европейцами американского СПГ (до 48,5% от общего еэсовского импорта СПГ в третьем квартале 2023 года), что поставило их в зависимость от милости заокеанских партнеров", - заключил российский дипломат.
По странам Евросоюза в последние недели прокатились масштабные акции протеста фермеров, которые и раньше требовали реформировать общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Сами профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и национальных правительств.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 6 февраля перед депутатами европейского парламента, обвинила изменение климата, а также Россию во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время европейские фермеры. При этом глава ЕК в своей речи не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год, до июня 2025-го, беспошлинного ввоза украинских товаров, которое поступило как раз в разгар протестов и против которого выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
Фермеры в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
В Любеке фермеры освистали министра финансов ФРГ
6 февраля, 21:18
 
РоссияБрюссельКирилл ЛогвиновУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвростатВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала