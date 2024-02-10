https://ria.ru/20240210/estoniya-1926577506.html

Посольство: Эстония вынуждает бизнес отказаться от работы с Россией

Посольство: Эстония вынуждает бизнес отказаться от работы с Россией - РИА Новости, 10.02.2024

Посольство: Эстония вынуждает бизнес отказаться от работы с Россией

Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая отказаться от кооперации с Россией даже в не попавших под рестрикции отраслях, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T14:11

2024-02-10T14:11

2024-02-10T22:02

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая отказаться от кооперации с Россией даже в не попавших под рестрикции отраслях, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. "Взяв курс на ужесточение санкционного давления на Россию и ее международную изоляцию, эстонское руководство оказывает беспрецедентное давление на представителей местных деловых кругов, вынуждая их отказываться от взаимовыгодной кооперации с партнерами из нашей страны даже в не попавших под рестрикции отраслях", — сказал он. По словам дипломата, это привело не только к значительному сокращению объемов двусторонней торговли (по предварительным данным, в 2023 году не превысили 700 миллионов евро, в 2022 году — 2,56 миллиарда евро), но и внесло значительный вклад в углубление социально-экономического кризиса в республике: к концу 2023 года ВВП Эстонии сократился на 3,5 процента, безработица увеличилась до восьми процентов, в абсолютной нищете проживало свыше 50 тысяч человек. "Без сырья из России, по сути, на грань выживания поставлена деревообрабатывающая промышленность. На 60 процентов по сравнению с показателями до введения антироссийских ограничений сократился объем грузоперевозок по железным дорогам Эстонии, почти на 40 — перевалки товаров через местные порты. Продолжается спад в промышленном производстве, пищевой и обрабатывающей промышленности. Неутешительны прогнозы специалистов и на 2024 год", — отметил Салимуллин.Он сообщил, что "особый цинизм этой ситуации придает тот факт, что некоторые представители руководства Эстонии, громогласно заявляя о недопустимости ведения бизнеса с Россией, оказывается, сами участвовали в нем". "Неудивительно, что в подобных условиях местные предприниматели продолжают сотрудничать с контрагентами из нашей страны, которая по итогам года сохранила за собой лидирующее место в списке ведущих экспортных партнеров Эстонии за пределами Евросоюза", — сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии. По его словам, "продолжает пользоваться популярностью и российский сжиженный природный газ, который, правда, для конечных эстонских пользователей стал заметно дороже в силу того, что теперь поступает сюда через посредников в соседних европейских странах, — словом, эстонцы сами себя наказывают". Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина >>

https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html

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