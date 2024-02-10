Рейтинг@Mail.ru
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:09 10.02.2024 (обновлено: 14:20 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах - РИА Новости, 10.02.2024
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах
Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:09
2024-02-10T14:20
выборы президента россии — 2024
россия
эстония
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в Таллине, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ. "Обращает на себя внимание, что в преддверии выборов в Эстонии продолжается нагнетание обстановки. В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно "предупреждают" о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к "поддержке массовых фальсификаций" и "агрессии против Украины", - сказал он. По словам дипломата, "подобный информационный фон создается, очевидно, с тем, чтобы запугать людей и в конечном итоге минимизировать явку на избирательный участок" в посольстве РФ в Таллине. Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина &gt;&gt;
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240209/latviya-1926426299.html
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_342f2db5642521ffc9073dcbb8ca62f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Эстония, В мире
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах

Салимуллин: Эстония хочет запугать россиян, снизить явку на выборах в Таллине

© Фото : Посольство России в ЭстонииЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© Фото : Посольство России в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в Таллине, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.
При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
9 февраля, 17:37
"Обращает на себя внимание, что в преддверии выборов в Эстонии продолжается нагнетание обстановки. В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно "предупреждают" о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к "поддержке массовых фальсификаций" и "агрессии против Украины", - сказал он.
По словам дипломата, "подобный информационный фон создается, очевидно, с тем, чтобы запугать людей и в конечном итоге минимизировать явку на избирательный участок" в посольстве РФ в Таллине.
Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина >>
Табличка на здании посольства России в Риге - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России
9 февраля, 14:40
 
Выборы президента России — 2024РоссияЭстонияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала