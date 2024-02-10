https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html

Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах

Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах - РИА Новости, 10.02.2024

Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах

Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:09

2024-02-10T13:09

2024-02-10T14:20

выборы президента россии — 2024

россия

эстония

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в Таллине, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ. "Обращает на себя внимание, что в преддверии выборов в Эстонии продолжается нагнетание обстановки. В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно "предупреждают" о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к "поддержке массовых фальсификаций" и "агрессии против Украины", - сказал он. По словам дипломата, "подобный информационный фон создается, очевидно, с тем, чтобы запугать людей и в конечном итоге минимизировать явку на избирательный участок" в посольстве РФ в Таллине. Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина >>

https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240209/latviya-1926426299.html

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, эстония, в мире