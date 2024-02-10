https://ria.ru/20240210/estoniya-1926570562.html
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах - РИА Новости, 10.02.2024
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах
Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:09
2024-02-10T13:09
2024-02-10T14:20
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в Таллине, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ. "Обращает на себя внимание, что в преддверии выборов в Эстонии продолжается нагнетание обстановки. В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно "предупреждают" о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к "поддержке массовых фальсификаций" и "агрессии против Украины", - сказал он. По словам дипломата, "подобный информационный фон создается, очевидно, с тем, чтобы запугать людей и в конечном итоге минимизировать явку на избирательный участок" в посольстве РФ в Таллине. Читайте полный текст интервью Ленара Салимуллина >>
https://ria.ru/20240209/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240209/latviya-1926426299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Эстония, В мире
Дипломат: Эстония хочет запугать россиян, чтобы снизить явку на выборах
Салимуллин: Эстония хочет запугать россиян, снизить явку на выборах в Таллине
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эстония создает информационный фон для запугивания россиян, чтобы снизить явку на президентских выборах 17 марта на избирательном участке в посольстве России в Таллине, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.
При посольстве РФ в Таллине будет открыт участок для голосования на выборах президента РФ.
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
"Обращает на себя внимание, что в преддверии выборов в Эстонии продолжается нагнетание обстановки. В местных СМИ предпринимаются попытки оказать на россиян психологическое давление. Наших избирателей недвусмысленно "предупреждают" о последствиях за участие в голосовании, которое приравнивается к "поддержке массовых фальсификаций" и "агрессии против Украины", - сказал он.
По словам дипломата, "подобный информационный фон создается, очевидно, с тем, чтобы запугать людей и в конечном итоге минимизировать явку на избирательный участок" в посольстве РФ в Таллине.
Дипломат: в Латвии пытаются затруднить проведение выборов президента России