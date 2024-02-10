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Минобороны рассказало о росте производства дронов на "Калашникове" - РИА Новости, 10.02.2024
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08:10 10.02.2024 (обновлено: 10:33 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/drony-1926539688.html
Минобороны рассказало о росте производства дронов на "Калашникове"
Минобороны рассказало о росте производства дронов на "Калашникове" - РИА Новости, 10.02.2024
Минобороны рассказало о росте производства дронов на "Калашникове"
Новые цеха, открытые на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе - кратно нарастить... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:10
2024-02-10T10:33
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые цеха, открытые на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе - кратно нарастить выпуск, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Удмуртии выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями концерна "Калашников". "Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе – кратно нарастить их выпуск", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны рассказало о росте производства дронов на "Калашникове"

Минобороны: производство дронов на "Калашникове" выросло на 60%

© РИА Новости / Минобороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые цеха, открытые на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе - кратно нарастить выпуск, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Удмуртии выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями концерна "Калашников".
"Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе – кратно нарастить их выпуск", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил выполнение ГОЗ по производству БпЛА в Удмуртии. 10 февраля 2024
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