https://ria.ru/20240210/drony-1926539234.html

Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ

Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ

Возможности Вооруженных сил РФ, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:05

2024-02-10T08:05

2024-02-10T10:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

удмуртская республика (удмуртия)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926552845_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_c44fe8b23ea8af70a400ad6429b99e42.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможности Вооруженных сил РФ, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Как отметили в Минобороны, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления."Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", - отметил Шойгу в ходе совещания. Министр поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, удмуртская республика (удмуртия), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф