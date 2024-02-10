https://ria.ru/20240210/drony-1926539234.html
Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ
Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ
Возможности Вооруженных сил РФ, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации, сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:05
2024-02-10T08:05
2024-02-10T10:16
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможности Вооруженных сил РФ, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов. Как отметили в Минобороны, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления."Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", - отметил Шойгу в ходе совещания. Министр поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, удмуртская республика (удмуртия), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Удмуртская Республика (Удмуртия), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Шойгу рассказал о работе по противодействию FPV-дронам ВСУ
Шойгу: возможности ВС РФ позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возможности Вооруженных сил РФ, обеспечиваемые мощностями предприятий ОПК, позволяют бороться с FPV-дронами ВСУ в зоне спецоперации, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники различных классов.
Как отметили в Минобороны, Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии. По окончании работы министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления.
"Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", - отметил Шойгу в ходе совещания.
Министр поставил руководству предприятий задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.
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