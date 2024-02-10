https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:03
2024-02-10T08:03
2024-02-10T08:52
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотник "ланцет"
удмуртская республика (удмуртия)
новое оружие россии
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации, сообщили в министерстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. "На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, Министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении.
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россия
удмуртская республика (удмуртия)
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Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
2024-02-10T08:03
true
PT2M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет", удмуртская республика (удмуртия)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотник "Ланцет", Удмуртская Республика (Удмуртия), Новое оружие России
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы ударных дронов - МО РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации, сообщили в министерстве.
Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
"На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, Министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении.
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