https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html

Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников

Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024

Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников

Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:03

2024-02-10T08:03

2024-02-10T08:52

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотник "ланцет"

удмуртская республика (удмуртия)

новое оружие россии

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации, сообщили в министерстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. "На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, Министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

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Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии 2024-02-10T08:03 true PT2M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет", удмуртская республика (удмуртия)