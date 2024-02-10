Рейтинг@Mail.ru
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
08:03 10.02.2024 (обновлено: 08:52 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/drony-1926538688.html
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников - РИА Новости, 10.02.2024
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников
Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:03
2024-02-10T08:52
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотник "ланцет"
удмуртская республика (удмуртия)
новое оружие россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926542431_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c578dacc4fb258d4ece91d5ae661e118.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации, сообщили в министерстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. "На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, Министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
2024-02-10T08:03
true
PT2M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926542431_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2cd093f4c3e44b6fd99f6dcccc4647a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотник "ланцет", удмуртская республика (удмуртия)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотник "Ланцет", Удмуртская Республика (Удмуртия), Новое оружие России
Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы беспилотников

Разработчик "Ланцетов" показал Шойгу новые образцы ударных дронов - МО РФ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Разработчик "Ланцетов" представил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанных с учетом опыта спецоперации, сообщили в министерстве.
Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
"На ведущем предприятии Группы компаний "ЗАЛА АЭРО", выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики, Министру обороны РФ представили новые образцы разведывательных и ударных БПЛА, доработанные с учетом опыта их применения в СВО", - говорится в сообщении.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
На Украине началась мировая война дронов
20 января, 08:00
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Беспилотник "Ланцет"Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала