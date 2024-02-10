https://ria.ru/20240210/drony-1926538519.html
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии - РИА Новости, 10.02.2024
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:02
2024-02-10T08:02
2024-02-10T09:15
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, сообщили в пресс-службе Минобороны. "На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы Российской Федерации", — говорится в релизе.Министру доложили, что с 2022 года концерн открыл новые цеха. Это позволило увеличить объем производства дронов на 60 процентов, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск. Вдвое вырастет и производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2" и зенитных управляемых ракет "Стрела".Кроме того, главе ведомства показали новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников.Продемонстрировали ему и новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". По словам представителя завода, дрон уже может работать по координатам, а сейчас отрабатывается система автоматического наведения.Шойгу побывал также на ведущем предприятии группы компаний ZALA AERO, чьи дроны-камикадзе "Ланцет" активно применяются в зоне специальной военной операции. Там ему представили новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанные с учетом опыта их боевого применения, и рассказали о новейших разработках, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Это позволит объединять все боевые дроны в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.На предприятии "Беспилотные системы" министру доложили о разработке беспилотников самолетного и вертолетного типа, а также о программе обучения и повышения квалификации, благодаря которой расчеты аппаратов смогут в кратчайший срок осваивать и эффективно применять дроны в бою.По итогам инспекции Шойгу провел совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. По его словам, большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена."Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду, это и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", — сказал глава военного ведомства.Он поставил перед предприятиями задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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https://ria.ru/20240205/bespilotniki-1925478612.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
2024-02-10T08:02
true
PT2M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
Министр обороны Шойгу проверил производство дронов в Удмуртии
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии, сообщили в пресс-службе Минобороны
.
"На предприятиях концерна "Калашников" Сергей Шойгу проинспектировал работу производственных линий образцов БПЛА, поставляемых в рамках ГОЗ в Вооруженные силы Российской Федерации", — говорится в релизе.
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Министру доложили, что с 2022 года концерн открыл новые цеха. Это позволило увеличить объем производства дронов на 60 процентов, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск. Вдвое вырастет и производство высокоточного оружия, в том числе управляемых ракет авиационного базирования "Вихрь-1", управляемых артиллерийских снарядов "Китолов-2" и зенитных управляемых ракет "Стрела".
Кроме того, главе ведомства показали новые композитные материалы, которые существенно повышают живучесть беспилотников.
Продемонстрировали ему и новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". По словам представителя завода, дрон уже может работать по координатам, а сейчас отрабатывается система автоматического наведения.
Система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведения, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель.
Работа по координатам означает, что в бортовой вычислительный модуль дрона закладывается полетное задание и он следует к цели по точкам, отмеченным на электронной карте местности. При этом дрон может корректировать свое положение разными способами, включая, к примеру, спутниковую навигацию.
Шойгу побывал также на ведущем предприятии группы компаний ZALA AERO
, чьи дроны-камикадзе "Ланцет" активно применяются в зоне специальной военной операции. Там ему представили новые образцы разведывательных и ударных беспилотников, доработанные с учетом опыта их боевого применения, и рассказали о новейших разработках, основанных на алгоритмах анализа и обработки данных в режиме реального времени, передовых исследованиях в области каналов передачи данных и навигационных систем. Это позволит объединять все боевые дроны в единую систему и поражать объекты противника в автоматизированном режиме.
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На предприятии "Беспилотные системы" министру доложили о разработке беспилотников самолетного и вертолетного типа, а также о программе обучения и повышения квалификации, благодаря которой расчеты аппаратов смогут в кратчайший срок осваивать и эффективно применять дроны в бою.
По итогам инспекции Шойгу провел совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления. По его словам, большая часть задач, поставленных год назад перед предприятиями, уже решена.
«
"Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду, это и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта", — сказал глава военного ведомства.
Он поставил перед предприятиями задачи по наращиванию темпов, количества и качества выпускаемой продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.
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