https://ria.ru/20240210/dialog-1926530121.html

Генконсул в Стамбуле рассказал, кто мешает Украине начать диалог с Россией

Генконсул в Стамбуле рассказал, кто мешает Украине начать диалог с Россией - РИА Новости, 10.02.2024

Генконсул в Стамбуле рассказал, кто мешает Украине начать диалог с Россией

Западные покровители мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией, продолжая поставки вооружения, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T04:11

2024-02-10T04:11

2024-02-10T13:32

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СТАМБУЛ, 10 фев - РИА Новости. Западные покровители мешают Украине двигаться в сторону диалога с Россией, продолжая поставки вооружения, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле, где проходили мирные переговоры между Москвой и Киевом в 2022 году, Андрей Буравов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, и теперь США должны исправлять эту ошибку. "Российская сторона, как известно, никогда не отказывалась от переговоров. Это именно президент Украины узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством, а его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России. Но эти планы заведомо обречены на провал", - заявил Буравов. По его словам, ситуация на линии соприкосновения сторон наглядно это подтверждает. "Поставленные цели СВО будут выполнены. А какими методами это будет сделано, зависит от готовности противоположной стороны договариваться на основе существующих реалий и обеспечения законных интересов нашей страны", - подчеркнул дипломат. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать". Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Читайте полный текст интервью Андрея Буравова >>

https://ria.ru/20240210/ssha-1926529366.html

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