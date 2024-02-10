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Андрей Буравов: проблемы с платежами вредят поставщикам Турции

Андрей Буравов: проблемы с платежами вредят поставщикам Турции - РИА Новости, 10.02.2024

Андрей Буравов: проблемы с платежами вредят поставщикам Турции

Стамбул остается центром притяжения для одних россиян и транзитным пунктом для других, в мегаполисе с завидной регулярностью проходят различные форумы и... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T11:00

2024-02-10T11:00

2024-02-10T11:00

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стамбул

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Стамбул остается центром притяжения для одних россиян и транзитным пунктом для других, в мегаполисе с завидной регулярностью проходят различные форумы и переговоры мировой важности. О перспективах нового раунда переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, усилиях по увеличению товарооборота на фоне западных санкций и ситуации с платежами из России рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Заману Рамазанову генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Дипломат также дал советы туристам, как безопасно провести отпуск в Турции.– По официальным данным турецких властей, к январю 2024 года Турцию за год покинули более 54 тысяч россиян, обладавших видом на жительство, при этом в целом число иностранцев, легально проживающих в Турции с ВНЖ, сократилось за год на четверть миллиона человек. Как вы считаете, с чем связан массовый отъезд россиян из Турции, идет ли речь об усложнении процесса получения ВНЖ?– Власти любой страны всегда корректируют свою миграционную политику с учетом собственного анализа ситуации в тот или иной конкретный момент и национальных интересов. С этим, очевидно, связаны и те шаги, которые предпринимаются турецкими властями в последний период в целях упорядочения миграции и корректировки условий пребывания на своей территории иностранных граждан. Это их суверенное право. Такая ситуация затрагивает, в том числе, и российских граждан, как уже временно находящихся в стране, так и прибывающих сюда в целях получения вида на жительство. Эти обстоятельства целесообразно учитывать тем росгражданам, которые имеет соответствующие планы и намерения.Вместе с тем, в Турции по-прежнему по тем или иным документам на проживание находится чуть более 100 тысяч российских граждан. И это не считая тех, кто живет здесь, имея также турецкое гражданство, либо прибывал на короткий период времени с туристическими, деловыми или частными целями (число таких граждан по итогам 2023 года превысило шесть миллионов человек).Это ярко отражает тот тесный уровень официального, делового и межчеловеческого общения, который присущ современным российско-турецким отношениям.– Насколько усложнилась задача достижения взаимного товарооборота в 100 миллиардов долларов между Москвой и Анкарой с учетом санкций и возникших проблем с платежами в частных банках Турции?– Для начала я бы просто констатировал тот статистический факт, что в 2022 году объем нашего двустороннего товарооборота с Турцией по сравнению с предыдущим годом вырос почти в два раза и достиг исторического максимума в 65 миллиардов долларов, то есть заметно приблизился к упомянутой вами в вопросе цифре.В завершившемся 2023 году результаты несколько ниже, но и они свидетельствуют о наличии у наших торгово-экономических связей серьезного потенциала для дальнейшего развития. За 11 месяцев объем товарооборота составил 48,5 миллиардов долларов (в 2022 году – 59,5 миллиардов долларов за тот же период).При этом, конечно, мы не можем не ощущать сдерживающего воздействия незаконных односторонних санкций, введенных в отношении России Западом, пытающимся угрозой применения вторичных санкций всячески блокировать контакты с нашими зарубежными партнерами. Это, в частности, касается и упомянутых вами проблем с переводом платежей в турецкие банки за уже поставленные в Россию турецкие товары, не имеющие, кстати, никакого отношения к санкционной продукции. Прямой ущерб от этого несут, прежде, всего, сами турецкие поставщики.Профильные ведомства и компании наших стран осуществляют плотные контакты в целях преодоления возникающих барьеров и выработки альтернативных платежных механизмов как для компаний, так и для граждан двух стран.– В течение года планируется начало функционирования газового хаба на базе Финансового центра в Стамбуле. Как вы оцениваете перспективы этого проекта, на какой он стадии?– Данный вопрос находится в активной проработке у профильных ведомств и компаний двух стран. Перспективы реализации этой инициативы, как известно, ранее выдвинутой президентом Российской Федерации, рассматривались в ходе состоявшегося в конце ноября в Анкаре очередного заседания двусторонней Смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Недавно Санкт-Петербург посетила турецкая экспертная делегация для проработки деталей данного масштабного проекта и знакомства с имеющимися техническими возможностями российской стороны.– Офисы каких российских компаний открылись в Стамбуле в 2023 году, какие открытия ожидаются в 2024 году?– Здесь я бы не стал упоминать какие-то конкретные компании по известным причинам с учетом той непростой ситуации, в которой приходится работать, и того прессинга, тех ограничительных действий, которые пытается применять Запад, в отношении операторов, которые работают на российском направлении.В целом можно сказать, что этот процесс существенно активизировался, опять же в силу идущей переориентации наших связей на новые направления, новые рынки. В этом контексте значение Турции сложно переоценить, и это сказывается в том числе на активности российских компаний, которые более активно создают здесь совместные предприятия и производства, компании разного спектра, связанные с производством, оказанием услуг.Более активно переводится сюда деятельность наших крупных компаний, экономических операторов, которые ранее осуществляли координацию этой деятельности с учетом тогдашней географии через европейские крупные центры, в которых сейчас в силу известных причин работа не представляется возможной, и с учетом переориентации они переводят сюда свои региональные штаб-квартиры, увеличивается количество работающих здесь сотрудников.– Речь идет как о государственных, так и о частных компаниях?– Я думаю, что здесь какое-то разграничение сложно проводить. Крупные компании у нас здесь традиционно представлены – Газпромэкспорт, Росатом, они имеют сеть других связанных с ними компаний, структур, которые продолжают с ними работать.– На ваш взгляд, каковы шансы возобновления мирных переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле с учетом отказа Киева от подписания мирного договора весной 2022 года и нынешней ситуации на фронте?– Российская сторона, как известно, никогда не отказывалась от переговоров. Это именно президент Украины узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством, а его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России. Но эти планы заведомо обречены на провал.И ситуация на линии соприкосновения сторон наглядно это подтверждает. Поставленные цели СВО будут выполнены. А какими методами это будет сделано, зависит от готовности противоположной стороны договариваться на основе существующих реалий и обеспечения законных интересов нашей страны.– Недавно состоялась премьера спектакля на турецком языке по пьесе советского драматурга Арбузова "Мой бедный Марат". Режиссер Кемаль Башар подчеркнул, что пытается бороться с попытками Запада "отменить" русскую культуру. Можно ли утверждать, что Турция представляет фронт противодействия Западу в вопросе "отмены" культуры?– Да, я с удовольствием посмотрел премьерный показ этой постановки на сцене одного из местных драмтеатров, вышедшей под названием "Я обещаю". Глубокий символизм данного мероприятия заключался в том, что спектакль вышел в преддверии двух знаменательных дат в трагической истории блокадного Ленинграда, являющейся фоном, на котором разворачивается действие в упомянутом спектакле: 18 января и 27 января соответственно мы отмечали годовщины частичного и полного прорыва блокады, о чем я упомянул в выступлении перед зрителями по окончании постановки.Что касается попыток "отмены" русской, российской культуры и противодействия им со стороны всех здравомыслящих представителей международной общественности, то Турция здесь не исключение. В этой стране знают и любят классическую русскую музыку, литературу и не опускаются до средневекового мракобесия, присущего поведению властей в Вашингтоне, Брюсселе и других "цивилизованных" западных столицах. В этом смысле инициатива турецкого драматурга Башара лишь подтверждает сказанное выше и находит благодарный отклик в наших сердцах.– Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле с 15 января стал платным для иностранных туристов спустя три с половиной года после превращения музея в религиозный объект, желающие помолиться турецкие граждане могут попасть в мечеть бесплатно. Какова ситуация с российскими мусульманами, получали ли вы от них обращения в связи с новыми правилами?– Да, с середины января действует новый порядок посещения данного объекта всемирного культурно-исторического наследия иностранными гражданами, включая туристов. Для них сделан специальный вход и установлен платный режим (25 евро). По крайней мере на данный момент такой порядок касается и мусульман-иностранцев, желающих совершить религиозные обряды, которые могут по завершении осмотра сделать это, отдельно обратившись к представителям администрации внутри здания.Каких-либо обращений на этот счет от российских мусульман мы пока не получали. Но в любом случае отслеживаем ситуацию и по мере ее прояснения имеем в виду информировать наших граждан через сайт и соцсети генконсульства.– Большой резонанс вызвала гибель российской туристки Надежды Ярыгиной в горах курорта Кемер, в Стамбуле также время от времени происходят инциденты с туристами, в частности, в декабре силовики задержали злоумышленников, занимавшихся обманом туристов в барах. Какие советы вы бы дали прибывающим в Турцию на отдых и длительное пребывание россиянам, чтобы их времяпровождение не было окрашено в негативные тона?– К сожалению, такие вещи иногда происходят, и вероятность их объективно растет с увеличением числа прибывающих сюда с туристическими целями росграждан. А таковых в прошедшем году по официальной статистике было более шести миллионов человек. Значительная их часть посещает Стамбул и другие города нашего консульского округа.Рекомендации и советы по пребыванию, которые можно дать, в принципе универсальны. Это уважение местных обычаев с учетом специфики страны, внимательное отношение к своему здоровью с учетом жарких климатических условий в летний период, прежде всего на курортном юге Турции. Важно заранее оформить необходимые страховые медицинские полисы, всегда иметь при себе документы, сделав также их копии на случай возможной утраты, и в целом соблюдать бдительность с учетом имеющих место случаев кражи имущества.– Мы проводим интервью в преддверии Дня дипломата. Что самое сложное в вашей работе в Стамбуле? А что самое приятное?– Традиционно 10 февраля вот уже более 20 лет мы отмечаем наш общий профессиональный праздник, к которому приурочивается проведение различных мероприятий, включая интервью для СМИ.Говоря о работе конкретно в Стамбуле с учетом моего более чем двадцатилетнего опыта работы в Турции, хочу, прежде всего, отметить чарующее многообразие и непредсказуемость этого мегаполиса, в котором каждый день открываешь что-то новое. Масштабы города, его ритм задают соответствующий тонус и для работы нашего консульского представительства.Наличие большого числа пребывающих здесь росграждан и соотечественников, активная социально-общественная жизнь, проведение многочисленных национальных и международных мероприятий в сфере политики, экономики, культуры диктуют необходимость активного вовлечения в соответствующие процессы и адекватного рабочего реагирования на них. Но в этом же, по сути, заключаются и приятные моменты нашего пребывания здесь на берегах древнего Босфора с его глубоким культурно-историческим наследием, дополняемым традиционным местным гостеприимством и богатыми кулинарными традициями.

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https://ria.ru/20240205/turtsiya-1925423766.html

https://ria.ru/20240131/stambul-1924572128.html

https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1916103268.html

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интервью, интервью - авторы, турция, стамбул