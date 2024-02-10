https://ria.ru/20240210/bronezhilety-1926529047.html

Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах

Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах - РИА Новости, 10.02.2024

Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах

Российские ученые за время спецоперации очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать уникальные бронежилеты, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:40

2024-02-10T03:40

2024-02-10T09:54

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

российская академия наук

геннадий красников

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские ученые за время спецоперации очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать уникальные бронежилеты, рассказал в интервью РИА Новости президент РАН Геннадий Красников. "Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — сказал он. Глава РАН пояснил, что это было проблемой, потому что к бронежилетам предъявляются очень высокие требования — при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков. Но с этой задачей российские ученые справились. "Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех", — подчеркнул Красников. Он отметил, что практически невозможно назвать направление в сфере обороны и безопасности, в котором не участвовали бы академические ученые. "Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина — это члены нашей Академии наук", — добавил глава РАН.Президент Владимир Путин, выступая 8 февраля на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.

https://ria.ru/20240210/konflikty-1926535149.html

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Красников о разработке уникальных бронежилетов Красников о разработке уникальных бронежилетов 2024-02-10T03:40 true PT1M34S

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россия, владимир путин, российская академия наук, геннадий красников, безопасность, технологии, вооруженные силы рф