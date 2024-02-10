https://ria.ru/20240210/bronezhilety-1926529047.html
Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах
Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах - РИА Новости, 10.02.2024
Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах
Российские ученые за время спецоперации очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать уникальные бронежилеты, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T03:40
2024-02-10T03:40
2024-02-10T09:54
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владимир путин
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геннадий красников
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские ученые за время спецоперации очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать уникальные бронежилеты, рассказал в интервью РИА Новости президент РАН Геннадий Красников. "Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — сказал он. Глава РАН пояснил, что это было проблемой, потому что к бронежилетам предъявляются очень высокие требования — при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков. Но с этой задачей российские ученые справились. "Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех", — подчеркнул Красников. Он отметил, что практически невозможно назвать направление в сфере обороны и безопасности, в котором не участвовали бы академические ученые. "Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина — это члены нашей Академии наук", — добавил глава РАН.Президент Владимир Путин, выступая 8 февраля на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.
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Красников о разработке уникальных бронежилетов
Красников о разработке уникальных бронежилетов
2024-02-10T03:40
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россия, владимир путин, российская академия наук, геннадий красников, безопасность, технологии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Геннадий Красников, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ
Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах
Глава РАН: ученым удалось очень быстро создать уникальные бронежилеты для СВО
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские ученые за время спецоперации очень быстро разработали новые материалы, позволившие создать уникальные бронежилеты, рассказал в интервью РИА Новости президент РАН Геннадий Красников.
"Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — сказал он.
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Глава РАН пояснил, что это было проблемой, потому что к бронежилетам предъявляются очень высокие требования — при минимальном весе они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков.
Но с этой задачей российские ученые справились.
«
"Используя последние достижения в области науки о материалах, они сделали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите. Это тоже впечатляющий успех", — подчеркнул Красников.
Он отметил, что практически невозможно назвать направление в сфере обороны и безопасности, в котором не участвовали бы академические ученые.
"Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина — это члены нашей Академии наук", — добавил глава РАН.
Президент Владимир Путин
, выступая 8 февраля на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил Академию наук за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.
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