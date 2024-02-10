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"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА - РИА Новости, 10.02.2024
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Новое оружие России
 
08:15 10.02.2024 (обновлено: 10:14 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926539940.html
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА - РИА Новости, 10.02.2024
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА
На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:15
2024-02-10T10:14
новое оружие россии
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. "На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов беспилотников, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять дроны в ходе ведения боевых действий.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА

"Беспилотные системы" доложили о разработке БПЛА самолетного и вертолетного типа

© РИА Новости / Минобороны РФМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время посещения предприятия-производителя беспилотников в Удмуртии. 10 февраля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
"На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов беспилотников, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять дроны в ходе ведения боевых действий.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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