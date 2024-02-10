https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926539940.html

"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА

"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА - РИА Новости, 10.02.2024

"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА

На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:15

2024-02-10T08:15

2024-02-10T10:14

новое оружие россии

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. "На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов беспилотников, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять дроны в ходе ведения боевых действий.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)