https://ria.ru/20240210/bespilotniki-1926539940.html
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА - РИА Новости, 10.02.2024
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА
На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:15
2024-02-10T08:15
2024-02-10T10:14
новое оружие россии
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве. Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии. "На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки", - говорится в сообщении.Отмечается, что сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов беспилотников, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять дроны в ходе ведения боевых действий.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Беспилотные системы" доложили Шойгу о разработке широкого ряда БПЛА
"Беспилотные системы" доложили о разработке БПЛА самолетного и вертолетного типа
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. На предприятии "Беспилотные системы" в Удмуртии главе Минобороны РФ Сергею Шойгу доложили о разработке широкого ряда беспилотников самолетного и вертолетного типа, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Удмуртии.
"На предприятии "Беспилотные системы" министру обороны РФ доложили о разработке специалистами компании широкого ряда БПЛА самолетного и вертолетного типа с различными вариантами полезной нагрузки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками предприятия разработана собственная программа обучения и повышения квалификации расчетов беспилотников, которая позволяет в кратчайший срок освоить и эффективно применять дроны в ходе ведения боевых действий.
На Украине началась мировая война дронов