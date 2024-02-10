https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926540666.html

Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель

Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель - РИА Новости, 10.02.2024

Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель

Для российских дронов-камикадзе отрабатывается система автоматического наведения на цель, следует из видео Минобороны РФ, опубликованного по итогам посещения... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T08:26

2024-02-10T08:26

2024-02-10T08:50

новое оружие россии

безопасность

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для российских дронов-камикадзе отрабатывается система автоматического наведения на цель, следует из видео Минобороны РФ, опубликованного по итогам посещения министром обороны Сергеем Шойгу предприятий-производителей беспилотников в Удмуртии. В ролике представитель предприятия-производителя продемонстрировал министру новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". "Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник. Система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведния, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель. Работа по координатам означает, что в бортовой вычислительный модуль дрона закладывается полетное задание, и он следует к цели по точкам, отмеченным на электронной карте местности. При этом свое положение дрон может корректировать различными способами, включая, к примеру, спутниковую навигацию.

https://ria.ru/20240210/drony-1926539234.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

россия

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Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии 2024-02-10T08:26 true PT2M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), удмуртская республика (удмуртия)