https://ria.ru/20240210/bespilotnik-1926540666.html
Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель
Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель - РИА Новости, 10.02.2024
Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель
Для российских дронов-камикадзе отрабатывается система автоматического наведения на цель, следует из видео Минобороны РФ, опубликованного по итогам посещения... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T08:26
2024-02-10T08:26
2024-02-10T08:50
новое оружие россии
безопасность
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для российских дронов-камикадзе отрабатывается система автоматического наведения на цель, следует из видео Минобороны РФ, опубликованного по итогам посещения министром обороны Сергеем Шойгу предприятий-производителей беспилотников в Удмуртии. В ролике представитель предприятия-производителя продемонстрировал министру новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло". "Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник. Система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведния, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель. Работа по координатам означает, что в бортовой вычислительный модуль дрона закладывается полетное задание, и он следует к цели по точкам, отмеченным на электронной карте местности. При этом свое положение дрон может корректировать различными способами, включая, к примеру, спутниковую навигацию.
https://ria.ru/20240210/drony-1926539234.html
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
Шойгу на предприятии ОПК в Удмуртии
2024-02-10T08:26
true
PT2M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), удмуртская республика (удмуртия)
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Удмуртская Республика (Удмуртия)
Шойгу показали ударный беспилотник с автоматическим наведением на цель
Шойгу показали российский дрон-камикадзе с автоматическим наведением на цель
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Для российских дронов-камикадзе отрабатывается система автоматического наведения на цель, следует из видео Минобороны РФ, опубликованного по итогам посещения министром обороны Сергеем Шойгу предприятий-производителей беспилотников в Удмуртии.
В ролике представитель предприятия-производителя продемонстрировал министру новый российский барражирующий боеприпас, выполненный по аэродинамической схеме "летающее крыло".
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"Мы сейчас отрабатываем систему автоматического наведения. По координатам он уже работает", - сказал представитель завода, демонстрируя новый ударный беспилотник.
Система автоматического наведения предполагает наличие головки самонаведния, которая сама распознает и захватывает назначенную для поражения цель.
Работа по координатам означает, что в бортовой вычислительный модуль дрона закладывается полетное задание, и он следует к цели по точкам, отмеченным на электронной карте местности. При этом свое положение дрон может корректировать различными способами, включая, к примеру, спутниковую навигацию.
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