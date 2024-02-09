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Дипмиссия в Латвии оценила ситуацию с участками на выборах президента

Дипмиссия в Латвии оценила ситуацию с участками на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2024

Дипмиссия в Латвии оценила ситуацию с участками на выборах президента

Латвия показывает полное нежелание исполнять международные обязательства и обеспечивать безопасность на избирательных участках на выборах президента России в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:49

2024-02-09T13:49

2024-02-09T16:12

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Латвия показывает полное нежелание исполнять международные обязательства и обеспечивать безопасность на избирательных участках на выборах президента России в Риге 17 марта, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Олег Зыков."К сожалению, латвийская сторона демонстрирует полное нежелание исполнять свои международные обязательства и следовать общепринятой международной практике по обеспечению надлежащих условий безопасности по периметру избирательных участков в Риге", - сказал он.По словам российского дипломата, "запросы посольства на этот счет вот уже несколько месяцев попросту игнорируются, равно как и просьбы запретить проведение напротив здания дипмиссии в день голосования антироссийских манифестаций, которые в последние годы стали здесь обыденным делом".Зыков сообщил также, что подготовка к проведению выборов президента РФ в Латвии "идет в плановом режиме, в строгом соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии и указаниями МИД России".Читайте полный текст интервью Олега Зыкова >>

https://rsport.ria.ru/20240201/tarasova-1924868034.html

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в мире, латвия, рига, олег зыков, россия