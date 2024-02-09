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Олег Зыков: Рига создает трудности для голосования на выборах президента РФ

Олег Зыков: Рига создает трудности для голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 09.02.2024

Олег Зыков: Рига создает трудности для голосования на выборах президента РФ

Латвия последовательно реализует курс на санкционное противостояние с Россией, несмотря на то, что такая политика бьет по самой Риге. Отказ от всего русского... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:00

2024-02-09T16:00

2024-02-09T16:00

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Латвия последовательно реализует курс на санкционное противостояние с Россией, несмотря на то, что такая политика бьет по самой Риге. Отказ от всего русского привел к тому, что двусторонний товарооборот упал почти на 70%. О том, почему Латвии не удастся закрыть Балтийское море для российского судоходства, какие препятствия чинит Рига при подготовке к выборам президента РФ, а также хватит ли у Латвии денег на возведение фортификационных сооружений на границе с Россией в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломата рассказал временный поверенных в делах России в Латвии Олег Зыков.– В России 17 марта пройдут президентские выборы. Будут ли организованы участки для голосования в Латвии? Как будет обеспечиваться безопасность в день выборов как российских диппредставительств, так и простых граждан? Проработан ли этот вопрос с латвийскими властями?– Подготовка к проведению выборов президента Российской Федерации в Латвии идет в плановом режиме, в строгом соответствии с рекомендациями Центральной избирательной комиссии и указаниями МИД России.К сожалению, латвийская сторона демонстрирует полное нежелание исполнять свои международные обязательства и следовать общепринятой международной практике по обеспечению надлежащих условий безопасности по периметру избирательных участков в Риге. Запросы посольства на этот счет вот уже несколько месяцев попросту игнорируются, равно как и просьбы запретить проведение напротив здания дипмиссии в день голосования антироссийских манифестаций, которые в последние годы стали здесь обыденным делом.На фоне беспрецедентного уровня русофобских настроений в латвийском обществе и участившихся нападок на граждан России бездействие латвийских властей можно трактовать как попытку сознательного создания трудностей при проведении выборов и посягательство на конституционные права россиян.Как бы то ни было, хочу заверить, что посольство предпримет все необходимые меры для организации беспрепятственного волеизъявления проживающих в Латвии граждан нашей страны.– Сколько составил товарооборот России и Латвии по итогам 2023 года, какие показатели экспорта и импорта?– Последовательно реализуемый латвийскими властями курс на санкционное противостояние с нашей страной не мог не сказаться на объеме двустороннего товарооборота, который за девять месяцев прошлого года продемонстрировал спад на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1,2 миллиарда долларов США. Экспорт уменьшился на 71% до одного миллиарда долларов США, а импорт – на 30% до 202,6 миллиона долларов США.Введенные Ригой односторонние ограничительные меры нанесли значительный урон экономике самой Латвии, которая продолжает подсчитывать убытки от недальновидной политики санкций.– Продолжаются ли поставки российского газа в Латвию? В каком объёме Рига закупает голубое топливо?– После внесения соответствующих поправок в закон "Об энергетике" Латвия прекратила закупку российского природного газа с 1 января 2023 года. Как ни парадоксально, в Риге расценили, что выгоднее будет отдать предпочтение более дорогостоящему СПГ из западных стран. Отражает ли это абсолютно политизированное решение мнение большинства жителей республики – вполне очевидно, что нет. Их, разумеется, никто не спрашивал. В то же время рост стоимости поступающего в Латвию "идеологически чистого" голубого топлива в конечном счете ложится финансовым бременем на рядовых граждан.– Получает ли Латвия электроэнергию из РФ, в каком объеме?– С конца мая 2022 года Латвия полностью прекратила покупку электроэнергии у России и Белоруссии. При этом обмен балансирующей мощностью в рамках сохраняющего своё действие соглашения сетевых операторов о параллельной работе энергосистем Белоруссии, России, Эстонии Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) от 2001 года пока продолжается.Однако, насколько известно, Рига совместно с прибалтийскими соседями к 2025 году планирует отключить свою систему от энергокольца БРЭЛЛ. Эксперты весьма скептически оценивают эту инициативу и отведенные на ее реализацию сроки, предсказывая серьезные трудности, включая дефицит электроэнергии и очередной рост тарифов.– Как вы оцениваете российский турпоток в Латвию и латвийский в РФ? Какое количество виз получают латвийские граждане для визита в Россию?– Число российских туристов, посетивших Латвию в минувшем году, стало рекордно низким за последние десятилетия. Согласно официальной статистике, в 2023 году в гостиницах и гостевых домах республики останавливалось всего 17 тысяч наших граждан. Для сравнения в 2019 году Латвию посетило 280 тысяч россиян. Даже в "ковидный" 2020 год, несмотря на все ограничения, в республике побывало около 72 тысяч путешественников из России.Существенным фактором, повлиявшим на снижение интереса жителей нашей страны к поездкам в Латвию, стала последовательно реализуемая местными властями политика по разрыву связей с Россией. За последние два года Рига предприняла целый ряд откровенно враждебных шагов в отношении нашей страны и ее граждан, заслуженно попав в категорию "недружественных стран". Это и прекращение выдачи виз россиянам (за исключением гуманитарных случаев), и требование по заполнению провокационных анкет при пересечении границы, и запрет на въезд транспортных средств с российскими номерами. Более того, уже с 15 февраля 2024 года латвийские правоохранители грозятся приступить к конфискации всех замеченных в республике автомобилей, имеющих российскую регистрацию.Кроме того, по инициативе Риги было полностью свернуто авиа- и жд-сообщение с Россией, закрыты два из четырех международных автомобильных пунктов пропуска, внедрена практика выборочного анкетирования въезжающих граждан России на предмет "лояльности". Все эти репрессивные меры вполне закономерно "отбили" у россиян всякий интерес к турпоездкам в Латвию.– Латвия совместно с Эстонией и Литвой намерена выстроить линию обороны на границе с Россией. На ваш взгляд, насколько это необходимо?– Зашкаливающий уровень милитаристских настроений и агрессивная антироссийская риторика, которыми сегодня буквально пронизана информационная повестка Латвии, искусственно подогреваются местным политическим истеблишментом. В значительной степени конъюнктурную природу имеют и продвигаемые в рамках этой линии инициативы.Если не считать широко эксплуатируемую местными алармистами в публичной сфере страшилку о мнимой "российской угрозе", других сколько-нибудь внятных доводов в пользу возведения фортификационных сооружений и рытья окопов на границе с Россией у Риги попросту нет.Как показывает практика, громогласные обещания политиков и всякого рода анонсы о строительстве очередного "проекта века" далеко не всегда подкреплены реальными расчётами и материальной базой. Достаточно вспомнить амбициозную затею наших латвийских соседей по возведению в 2015 года забора на границе с Россией. Его реализация не завершена по сей день. Зато пропагандистский эффект был достигнут заметный.– Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что латвийскому руководству следует знать, что российская сторона не простит и не забудет выдворения россиян из Латвии. Какие меры предпринимает российская сторона? Латвия заявляла, что планирует выслать более одной тысячи россиян, не подавших документы на ВНЖ. Сколько уже граждан РФ покинули Латвию?– Действия латвийских властей, реализующих миграционные репрессалии в отношении пожилых российских граждан, беспрецедентны по своей антигуманности и масштабам. В рамках своих полномочий дипмиссия продолжает предоставлять консульскую и юридическую помощь гражданам России, оказавшимся на грани выдворения. Следует понимать, что инструментарий посольства в данной ситуации весьма ограничен. Тем не менее, мы не оставляем без внимания ни одно обращение с просьбой о помощи.Наиболее вопиющие случаи попрания прав наших граждан, особенно, когда речь идет о беззащитных стариках и инвалидах, стараемся придавать гласности, доводить до международной общественности.Нередко широкий резонанс, который получают эти истории, позволяет привлечь к решению ситуации правозащитников и юристов, профилирующихся на такого рода делах.Неустанно доводим до латвийской стороны наши принципиальные оценки в отношении этой дискриминационной затеи. Акцентируем недопустимость сведения счетов и издевательств над российскими гражданами во имя сиюминутных политических "выгод".Судя по массовым обращениям, поступающим в дипмиссию от россиян, многие, не дожидаясь вердикта латвийской миграционной службы, приняли решение самостоятельно покинуть республику и переехать на постоянное жительство в Россию. На Родину переселяются целыми семьями, включая детей и внуков. На сегодняшний день речь идет более чем о 1000 человек. Мы, в свою очередь, этим людям всячески и во всем стараемся содействовать. Как бы ни развивалась дальше ситуация, Россия окажет всю необходимую помощь соотечественникам, обеспечив им комфортное размещение, бытовые условия и содержание. В беде своих мы никогда не оставим.– Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов. У Риги есть возможность закрыть море для РФ, или это пиар-ход латвийского президента?– Следует понимать, что ни у Латвии, ни у ее прибалтийских соседей нет никаких реальных возможностей "закрыть" Балтийское море для российского судоходства. Обратите внимание, что этот призыв латвийского президента не встретил широкой поддержки в рядах союзников Латвии по НАТО и ЕС. Вероятно, в европейских столицах отдают себе отчет, что всякого рода попытки заблокировать Балтийское море для России ничего хорошего для них не сулят.

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https://ria.ru/20240206/litva-1925775336.html

https://ria.ru/20230605/elektrichestvo-1876133743.html

https://ria.ru/20231113/evropa-1909095437.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

интервью - авторы, интервью, олег зыков, рига, россия, мария захарова, эдгар ринкевич, евросоюз, нато, латвия