https://ria.ru/20240209/vov-1926354315.html

В Петербурге нашли снаряд времен ВОВ при строительстве метро

В Петербурге нашли снаряд времен ВОВ при строительстве метро - РИА Новости, 09.02.2024

В Петербурге нашли снаряд времен ВОВ при строительстве метро

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественный войны нашли на стройплощадке новой станции метро в Санкт-Петербурге, работы были приостановлены, сообщила в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:44

2024-02-09T09:44

2024-02-09T10:20

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественный войны нашли на стройплощадке новой станции метро в Санкт-Петербурге, работы были приостановлены, сообщила в пятницу компания "Метрострой Северной столицы" (МССС, генподрядчик строительства). "В ходе подготовительных работ для сооружения будущего здания вестибюля станции "Путиловская" метростроители наткнулись на неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Сотрудники АО "МССС" оперативно приостановили работы и проинформировали экстренные службы", – информирует компания в своем Telegram-канале. Как отмечается, доступ на стройплощадку запретили до момента вывоза снаряда, территория была оцеплена.

https://ria.ru/20230515/snaryad-1871868646.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург