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В России расширили перечень контролируемых наркотических средств
В России расширили перечень контролируемых наркотических средств - РИА Новости, 09.02.2024
В России расширили перечень контролируемых наркотических средств
Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнив его 12 позициями, РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:58
2024-02-09T18:58
2024-02-09T18:58
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнив его 12 позициями, следует из постановления кабмина. Постановление правительства подписано, документ есть в распоряжении РИА Новости. В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа синтетических каннабиноидов, триптаминов, бензодиазепинов. Также расширен перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю в России. В перечень добавлены ипомея трехцветная, турбина щитковидная, гармала, чтобы предотвратить их незаконное культивирование и оборот на территории страны. Кроме того, постановлением предусмотрено усиление мер государственного контроля за незаконным оборотом кокаина. Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ.
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
В России расширили перечень контролируемых наркотических средств
Правительство РФ расширило перечень контролируемых наркотических средств
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнив его 12 позициями, следует из постановления кабмина.
Постановление правительства подписано, документ есть в распоряжении РИА Новости.
В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа синтетических каннабиноидов, триптаминов, бензодиазепинов.
Также расширен перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю в России. В перечень добавлены ипомея трехцветная, турбина щитковидная, гармала, чтобы предотвратить их незаконное культивирование и оборот на территории страны.
Кроме того, постановлением предусмотрено усиление мер государственного контроля за незаконным оборотом кокаина.
Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ.
Таможенники в 2023 году изъяли около 24 тонн наркотиков