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В России расширили перечень контролируемых наркотических средств

В России расширили перечень контролируемых наркотических средств - РИА Новости, 09.02.2024

В России расширили перечень контролируемых наркотических средств

Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнив его 12 позициями, РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:58

2024-02-09T18:58

2024-02-09T18:58

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых находится под контролем государства, дополнив его 12 позициями, следует из постановления кабмина. Постановление правительства подписано, документ есть в распоряжении РИА Новости. В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа синтетических каннабиноидов, триптаминов, бензодиазепинов. Также расширен перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и подлежащих контролю в России. В перечень добавлены ипомея трехцветная, турбина щитковидная, гармала, чтобы предотвратить их незаконное культивирование и оборот на территории страны. Кроме того, постановлением предусмотрено усиление мер государственного контроля за незаконным оборотом кокаина. Решение направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ.

https://ria.ru/20240118/tamozhnya-1922055322.html

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общество, здоровье - общество, россия