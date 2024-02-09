https://ria.ru/20240209/ukraina-1926458327.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 09.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:25

2024-02-09T16:25

2024-02-09T16:28

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

днепропетровская область

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 15.52 по 16.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240209/sholts-1926449088.html

николаев (украина)

россия

днепропетровская область

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николаев (украина), россия, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы украины