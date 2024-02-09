Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 09.02.2024 (обновлено: 16:28 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926458327.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:25
2024-02-09T16:28
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
россия
днепропетровская область
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:124:1077:730_1920x0_80_0_0_db149e81133666f755b18e850c255787.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 15.52 по 16.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240209/sholts-1926449088.html
николаев (украина)
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826253513_0:37:1038:816_1920x0_80_0_0_a537e6d23dfa9a4ed20e542b7a54b798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), россия, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Днепропетровская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

"Страна.ua": в Николаеве сообщили о взрывах после воздушной тревоги

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
"О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 15.52 по 16.02 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Шольц сделал шокирующее заявление по Украине
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)РоссияДнепропетровская областьСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала