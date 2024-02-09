https://ria.ru/20240209/ukraina-1926458327.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве - РИА Новости, 09.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:25
2024-02-09T16:25
2024-02-09T16:28
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 15.52 по 16.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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николаев (украина), россия, днепропетровская область, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Россия, Днепропетровская область, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
"Страна.ua": в Николаеве сообщили о взрывах после воздушной тревоги
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости.
Взрывы раздались в городе Николаеве на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua
".
"О взрывах в Николаеве сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях. Сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 15.52 по 16.02 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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