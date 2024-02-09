https://ria.ru/20240209/tekst-1926374515.html

ЦИК рассмотрит вопрос о тексте бюллетеня на выборах президента

ЦИК рассмотрит вопрос о тексте бюллетеня на выборах президента - РИА Новости, 09.02.2024

ЦИК рассмотрит вопрос о тексте бюллетеня на выборах президента

Центральная избирательная комиссия РФ планирует рассмотреть вопрос о тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента РФ, следует из... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:05

2024-02-09T11:05

2024-02-09T11:12

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ планирует рассмотреть вопрос о тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента РФ, следует из проекта повестки заседания, которое состоится в пятницу."О тексте избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента РФ", - говорится в первом пункте проекта повестки, опубликованном на сайте ЦИК.Также ЦИК планирует зарегистрировать уполномоченных представителей партии "Новые люди", а также доверенных лиц выдвинутого ею кандидата Владислава Даванкова. Кроме того, последним вопросом члены ЦИК планируют рассмотреть внесение изменений в постановление ЦИК РФ от 8 ноября 2023 года "О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ в 2024 году".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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