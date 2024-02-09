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В РОЭ оценили перспективы российской техники на ближневосточном рынке - РИА Новости, 09.02.2024
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05:46 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/t-90ms-1926329198.html
В РОЭ оценили перспективы российской техники на ближневосточном рынке
В РОЭ оценили перспективы российской техники на ближневосточном рынке - РИА Новости, 09.02.2024
В РОЭ оценили перспективы российской техники на ближневосточном рынке
Наибольшие перспективы продвижения на ближневосточном рынке сегодня имеют такие российские образцы сухопутной военной техники, как танки Т-90МС, тяжёлые... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:46
2024-02-09T05:46
ближний восток
безопасность
саудовская аравия
александр михеев
рособоронэкспорт
уралвагонзавод
тос-2
т-90мс
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Наибольшие перспективы продвижения на ближневосточном рынке сегодня имеют такие российские образцы сухопутной военной техники, как танки Т-90МС, тяжёлые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", системы минирования "Земледелие", заявил РИА Новости по итогам работы выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Оружейный салон прошёл с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. "Среди наиболее перспективных в регионе мы видим и показывали на выставке современные танки Т-90МС, новейшие огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", РСЗО "Торнадо-С", боевую машину поддержки танков БМПТ", - сказал Михеев, отвечая на вопрос, какая сухопутная техника имеет наибольшие перспективы продвижения на Ближнем Востоке. Кроме того, глава РОЭ отметил, что сегодня на ближневосточном рынке продвигаются роботизированная БМП-3 с модулем "Синица" и различные бронеавтомобили класса MRAP, в том числе впервые представленный на World Defense Show защищенный автомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан". Михеев отметил, что сегодня Рособоронэкспорт предлагает своим ближневосточным партнёрам различные формы сотрудничества, в том числе налаживание производства российской военной техники на территории заказчика. "Мы также открыты для совместных разработок перспективных образцов вооружения и военной техники, отвечающих как запросам силовых министерств стран-партнеров, так и трендам рынка", - добавил собеседник агентства. Гендиректор Рособоронэкспорта подчеркнул, что российские вооружения и техника для сухопутных войск "отлично зарекомендовали" себя на Ближнем Востоке как эффективные и надежные образцы, как в ходе антитеррористических операций в регионе, так и в зоне СВО. Т-90 разработан "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 год он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком. ТОС-2 "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
https://ria.ru/20240207/s-400-1925829850.html
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ближний восток, безопасность, саудовская аравия, александр михеев, рособоронэкспорт, уралвагонзавод, тос-2, т-90мс, бмп-3
Ближний Восток, Безопасность, Саудовская Аравия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Уралвагонзавод, ТОС-2, Т-90МС, БМП-3
В РОЭ оценили перспективы российской техники на ближневосточном рынке

РОЭ: Т-90МС и ТОС-2 "Тосочка" имеют лучшие перспективы на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТанк Т-90МС
Танк Т-90МС - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Танк Т-90МС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Наибольшие перспективы продвижения на ближневосточном рынке сегодня имеют такие российские образцы сухопутной военной техники, как танки Т-90МС, тяжёлые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", системы минирования "Земледелие", заявил РИА Новости по итогам работы выставки вооружений World Defense Show гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Оружейный салон прошёл с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
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"Среди наиболее перспективных в регионе мы видим и показывали на выставке современные танки Т-90МС, новейшие огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие", РСЗО "Торнадо-С", боевую машину поддержки танков БМПТ", - сказал Михеев, отвечая на вопрос, какая сухопутная техника имеет наибольшие перспективы продвижения на Ближнем Востоке.
Кроме того, глава РОЭ отметил, что сегодня на ближневосточном рынке продвигаются роботизированная БМП-3 с модулем "Синица" и различные бронеавтомобили класса MRAP, в том числе впервые представленный на World Defense Show защищенный автомобиль специального назначения ЗА-СпН "Титан".
Михеев отметил, что сегодня Рособоронэкспорт предлагает своим ближневосточным партнёрам различные формы сотрудничества, в том числе налаживание производства российской военной техники на территории заказчика.
"Мы также открыты для совместных разработок перспективных образцов вооружения и военной техники, отвечающих как запросам силовых министерств стран-партнеров, так и трендам рынка", - добавил собеседник агентства.
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Гендиректор Рособоронэкспорта подчеркнул, что российские вооружения и техника для сухопутных войск "отлично зарекомендовали" себя на Ближнем Востоке как эффективные и надежные образцы, как в ходе антитеррористических операций в регионе, так и в зоне СВО.
Т-90 разработан "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. C 2001 по 2010 год он стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.
ТОС-2 "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.
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