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Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet - РИА Новости, 09.02.2024
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14:52 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/superjet-1926424830.html
Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet
Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet - РИА Новости, 09.02.2024
Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ олицетворяет... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:52
2024-02-09T14:52
дмитрий чернышенко
санкт-петербургский государственный университет
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
николай кропачев
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ олицетворяет технологический суверенитет РФ , скорейшее достижение которого реализуется через подготовку кадров в вузе, сообщили в пресс-службе университета. Санкт-Петербургский государственный университет – один из старейших в России, в этом году отмечается его 300-летие. "Мы находимся здесь, в воздушных воротах Санкт-Петербурга, в котором старейший университет нашей страны отмечает именно сегодня свое 300-летие. Это очень символично, поскольку президент нашей страны Владимир Путин поручил обеспечить скорейшее достижение технологического суверенитета. Самолет, на котором размещен логотип университета, олицетворяет собой как раз достижение этого суверенитета – оно реализуется во многом благодаря тому, что в Санкт-Петербурге готовятся специалисты и создаются научные открытия и технологии, позволяющие делать наш самолет полностью импортозамещенным", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что Минпромторг и Минобрнауки в рамках проекта по самолетостроению работают над обеспечением промышленности кадрами и технологиями, чтобы в России летали на отечественных самолетах. В презентации самолета приняли участие также ректор СПбГУ Николай Кропачев и генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург. "Дизайн для окраски воздушного судна выбирали универсанты: в голосовании приняли участие обучающиеся и сотрудники университета. На выбор было представлено семь вариантов логотипа, посвященных юбилею университета и учитывающих фирменный стиль авиакомпании", - уточнили в сообщении.
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60
дмитрий чернышенко, санкт-петербургский государственный университет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), николай кропачев, санкт-петербург
Дмитрий Чернышенко, Санкт-Петербургский государственный университет, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Николай Кропачев, Санкт-Петербург
Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet

Чернышенко: логотип на SSJ отражает вклад СПбГУ в технологический суверенитет

© Авиакомпания "Россия"Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Россия с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ
© Авиакомпания "Россия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ олицетворяет технологический суверенитет РФ , скорейшее достижение которого реализуется через подготовку кадров в вузе, сообщили в пресс-службе университета.
Санкт-Петербургский государственный университет – один из старейших в России, в этом году отмечается его 300-летие.
«
"Мы находимся здесь, в воздушных воротах Санкт-Петербурга, в котором старейший университет нашей страны отмечает именно сегодня свое 300-летие. Это очень символично, поскольку президент нашей страны Владимир Путин поручил обеспечить скорейшее достижение технологического суверенитета. Самолет, на котором размещен логотип университета, олицетворяет собой как раз достижение этого суверенитета – оно реализуется во многом благодаря тому, что в Санкт-Петербурге готовятся специалисты и создаются научные открытия и технологии, позволяющие делать наш самолет полностью импортозамещенным", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Он отметил, что Минпромторг и Минобрнауки в рамках проекта по самолетостроению работают над обеспечением промышленности кадрами и технологиями, чтобы в России летали на отечественных самолетах.
В презентации самолета приняли участие также ректор СПбГУ Николай Кропачев и генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург.
"Дизайн для окраски воздушного судна выбирали универсанты: в голосовании приняли участие обучающиеся и сотрудники университета. На выбор было представлено семь вариантов логотипа, посвященных юбилею университета и учитывающих фирменный стиль авиакомпании", - уточнили в сообщении.
 
Дмитрий ЧернышенкоСанкт-Петербургский государственный университетМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Николай КропачевСанкт-Петербург
 
 
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