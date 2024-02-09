https://ria.ru/20240209/superjet-1926424830.html

Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet

Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet - РИА Новости, 09.02.2024

Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ олицетворяет... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:52

2024-02-09T14:52

2024-02-09T14:52

дмитрий чернышенко

санкт-петербургский государственный университет

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

николай кропачев

санкт-петербург

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия" с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ олицетворяет технологический суверенитет РФ , скорейшее достижение которого реализуется через подготовку кадров в вузе, сообщили в пресс-службе университета. Санкт-Петербургский государственный университет – один из старейших в России, в этом году отмечается его 300-летие. "Мы находимся здесь, в воздушных воротах Санкт-Петербурга, в котором старейший университет нашей страны отмечает именно сегодня свое 300-летие. Это очень символично, поскольку президент нашей страны Владимир Путин поручил обеспечить скорейшее достижение технологического суверенитета. Самолет, на котором размещен логотип университета, олицетворяет собой как раз достижение этого суверенитета – оно реализуется во многом благодаря тому, что в Санкт-Петербурге готовятся специалисты и создаются научные открытия и технологии, позволяющие делать наш самолет полностью импортозамещенным", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что Минпромторг и Минобрнауки в рамках проекта по самолетостроению работают над обеспечением промышленности кадрами и технологиями, чтобы в России летали на отечественных самолетах. В презентации самолета приняли участие также ректор СПбГУ Николай Кропачев и генеральный директор авиакомпании "Россия" Ян Бург. "Дизайн для окраски воздушного судна выбирали универсанты: в голосовании приняли участие обучающиеся и сотрудники университета. На выбор было представлено семь вариантов логотипа, посвященных юбилею университета и учитывающих фирменный стиль авиакомпании", - уточнили в сообщении.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дмитрий чернышенко, санкт-петербургский государственный университет, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), николай кропачев, санкт-петербург