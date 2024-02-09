https://ria.ru/20240209/sud-1926516107.html

Турция сделает заявление по делу Израиля в Суде ООН 26 февраля

Турция сделает заявление по делу Израиля в Суде ООН 26 февраля - РИА Новости, 09.02.2024

Турция сделает заявление по делу Израиля в Суде ООН 26 февраля

Турция 26 февраля сделает заявление в Международном суде на слушаниях по делу Израиля, сообщил гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:52

2024-02-09T22:52

2024-02-09T23:00

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Турция 26 февраля сделает заявление в Международном суде на слушаниях по делу Израиля, сообщил гостелеканал TRT Haber."Двадцать шестого февраля Турция выступит с заявлением на слушаниях в Международном суде ООН, посвящённых правовым последствиям действий Израиля на оккупированных палестинских территориях", — передал телеканал.Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в сектора Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html

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в мире, турция, израиль, оон, юар