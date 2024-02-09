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Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:02
2024-02-09T06:02
2024-02-09T09:07
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россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве."По итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению подчиненными войсками боевых задач на операционных направлениях", — рассказали в Минобороны.Командующий Западной группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами при прорыве обороны противника.Шойгу продемонстрировали уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, позиции дивизиона С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также гаубицы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр.Кроме того, министр проверил работу штаба группировки войск прикрытия российской границы и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства.Глава ведомства поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения войск.
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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
2024-02-09T06:02
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск по текущей обстановке в зоне СВО, сообщили в военном ведомстве.
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"По итогам работы на пунктах управления группировок войск министр обороны РФ провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне СВО, характеру действий противника и выполнению подчиненными войсками боевых задач на операционных направлениях", — рассказали в Минобороны.
Командующий Западной группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил о высокой эффективности взаимодействия штурмовых отрядов группировки с поступившими в войска разведывательно-ударными и огневыми комплексами при прорыве обороны противника.
Шойгу продемонстрировали уничтожение разведывательно-ударным комплексом украинской РСЗО HIMARS в районе населенного пункта Белая Криница, позиции дивизиона С-300 на Херсонском направлении, склада боеприпасов ВСУ на Краснолиманском направлении, а также гаубицы М777 производства США в районе населенного пункта Часов Яр.
Кроме того, министр проверил работу штаба группировки войск прикрытия российской границы и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства.
Глава ведомства поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения войск.
Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов