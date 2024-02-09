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Гудкову*, Гуриеву* и Караулову* грозят новые иноагентские штрафы
Гудкову*, Гуриеву* и Караулову* грозят новые иноагентские штрафы - РИА Новости, 09.02.2024
Гудкову*, Гуриеву* и Караулову* грозят новые иноагентские штрафы
Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева* и журналиста Андрея... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:00
2024-02-09T15:00
2024-02-09T15:00
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева* и журналиста Андрея Караулова*, составленные из-за неуказания ими маркировки иностранного агента в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрированы протоколы по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Гуриева С.М.*, Караулова А.В.*,Гудкова Г.В.* Дата рассмотрения пока не назначена", — сказали в суде. По данной статье КоАП РФ физлицам-иноагентам грозит штраф до 50 тысяч рублей. Гуриев* и Гудков* попали в реестр иноагентов весной 2023 года, Караулова в него включили летом того же года. Как сообщали в Минюсте, Гуриев* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, высказывался против специальной военный операции. Гудков* негативно высказывался о российской армии и распространял через иностранные СМИ недостоверную информацию о действиях российской власти. Караулов*, частности, принимал участие в "создании информационного материала иностранного агента", распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях", получал поддержку из-за рубежа.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, москва, геннадий гудков, сергей гуриев, андрей караулов, госдума рф, происшествия
Россия, Москва, Геннадий Гудков, Сергей Гуриев, Андрей Караулов, Госдума РФ, Происшествия
Гудкову*, Гуриеву* и Караулову* грозят новые иноагентские штрафы
Гудкову, Гуриеву и Караулову грозят штрафы за неуказание статуса иноагента
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова*, экономиста Сергея Гуриева* и журналиста Андрея Караулова*, составленные из-за неуказания ими маркировки иностранного агента в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрированы протоколы по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ
в отношении Гуриева С.М.*, Караулова А.В.*,Гудкова Г.В.* Дата рассмотрения пока не назначена", — сказали в суде.
По данной статье КоАП РФ физлицам-иноагентам грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Гуриев* и Гудков* попали в реестр иноагентов весной 2023 года, Караулова в него включили летом того же года.
Как сообщали в Минюсте, Гуриев* участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, высказывался против специальной военный операции.
Гудков* негативно высказывался о российской армии и распространял через иностранные СМИ недостоверную информацию о действиях российской власти.
Караулов*, частности, принимал участие в "создании информационного материала иностранного агента", распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами власти России решениях", получал поддержку из-за рубежа.
Минюст обнаружил иноагентов в штабах кандидатов в президенты
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента