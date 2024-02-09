https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330795.html

Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России

Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России - РИА Новости, 09.02.2024

Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:05

2024-02-09T06:05

2024-02-09T10:00

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства, сообщили в министерстве. Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. "В ходе рабочей поездки Министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной Гвардии Российской Федерации по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий. "Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html

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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск 2024-02-09T06:05 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)