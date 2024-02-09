Рейтинг@Mail.ru
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 09.02.2024 (обновлено: 10:00 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330795.html
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:05
2024-02-09T10:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926356219_0:82:1422:882_1920x0_80_0_0_a542577510822ae8e50fa54d162e0d1a.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства, сообщили в министерстве. Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. "В ходе рабочей поездки Министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной Гвардии Российской Федерации по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий. "Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
2024-02-09T06:05
true
PT2M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926356219_30:0:1393:1022_1920x0_80_0_0_45a3403ff44783cf34e35aecd5d64bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России

Шойгу проверил работу штаба группировки прикрытия государственных границы России

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства, сообщили в министерстве.
Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.
"В ходе рабочей поездки Министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной Гвардии Российской Федерации по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий.
"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - сообщили в ведомстве.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ
06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала