https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330795.html
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:05
2024-02-09T06:05
2024-02-09T10:00
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства, сообщили в министерстве. Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. "В ходе рабочей поездки Министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ России и войск Национальной Гвардии Российской Федерации по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий. "Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html
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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
2024-02-09T06:05
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россия, сергей шойгу, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия границы России
Шойгу проверил работу штаба группировки прикрытия государственных границы России
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы России и поставил задачу дополнительно выделить разведывательные и ударные средства, сообщили в министерстве.
Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.
"В ходе рабочей поездки Министр обороны РФ также проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава военного ведомства заслушал доклады командующего группировкой, начальника Главного штаба Сухопутных войск, а также представителей Пограничного управления ФСБ
России и войск Национальной Гвардии Российской Федерации по организации всестороннего взаимодействия и реализации комплекса совместных мероприятий.
"Министр обороны РФ поставил задачу дополнительно выделить подразделениям группировки разведывательные и ударные средства", - сообщили в ведомстве.
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ