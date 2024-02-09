https://ria.ru/20240209/sanktsii-1926425644.html
Посольство в Риге рассказало об ущербе Латвии от санкций против России
Посольство в Риге рассказало об ущербе Латвии от санкций против России - РИА Новости, 09.02.2024
Посольство в Риге рассказало об ущербе Латвии от санкций против России
Введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:36
2024-02-09T14:36
2024-02-09T16:03
экономика
латвия
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Олег Зыков. "Последовательно реализуемый латвийскими властями курс на санкционное противостояние с нашей страной не мог не сказаться на объеме двустороннего товарооборота, который за девять месяцев прошлого года продемонстрировал спад на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1,2 миллиарда долларов США", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, экспорт уменьшился на 71%, до 1 миллиарда долларов, а импорт – на 30%, до 202,6 миллиона долларов. "Введенные Ригой односторонние ограничительные меры нанесли значительный урон экономике самой Латвии, которая продолжает подсчитывать убытки от недальновидной политики санкций", - отметил Зыков.Читайте полный текст интервью на сайте >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, латвия, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Латвия, Россия, Санкции в отношении России
Посольство в Риге рассказало об ущербе Латвии от санкций против России
Посольство в Риге: санкции против России нанесли значительный урон самой Латвии
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в республике Олег Зыков.
"Последовательно реализуемый латвийскими властями курс на санкционное противостояние с нашей страной не мог не сказаться на объеме двустороннего товарооборота, который за девять месяцев прошлого года продемонстрировал спад на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 1,2 миллиарда долларов США", - сказал он. По словам высокопоставленного дипломата, экспорт уменьшился на 71%, до 1 миллиарда долларов, а импорт – на 30%, до 202,6 миллиона долларов.
"Введенные Ригой односторонние ограничительные меры нанесли значительный урон экономике самой Латвии, которая продолжает подсчитывать убытки от недальновидной политики санкций", - отметил Зыков.
Месть охамевшей Европе нужно готовить заранее