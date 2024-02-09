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"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку

"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку - РИА Новости, 09.02.2024

"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку

Компания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы по маршруту Москва — Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:18

2024-02-09T17:18

2024-02-09T18:07

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азербайджан

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы по маршруту Москва — Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации."Уральские авиалинии" временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля", — сказал представитель агентства.По его словам, в четверг оборотный рейс перевозчика по этому маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана.Росавиация находится в контакте с зарубежными коллегами для разрешения ситуации.В агентстве также уточнили, что "Уральские авиалинии" — назначенный перевозчик на этой линии, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на направлении отсутствуют.

https://ria.ru/20240205/turpoezdki-1925432129.html

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новости - туризм, москва, баку, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), азербайджан