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"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку - РИА Новости, 09.02.2024
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Туризм
 
17:18 09.02.2024 (обновлено: 18:07 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/reysy-1926470133.html
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку - РИА Новости, 09.02.2024
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку
Компания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы по маршруту Москва — Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:18
2024-02-09T18:07
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уральские авиалинии
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы по маршруту Москва — Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации."Уральские авиалинии" временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля", — сказал представитель агентства.По его словам, в четверг оборотный рейс перевозчика по этому маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана.Росавиация находится в контакте с зарубежными коллегами для разрешения ситуации.В агентстве также уточнили, что "Уральские авиалинии" — назначенный перевозчик на этой линии, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на направлении отсутствуют.
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новости - туризм, москва, баку, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), азербайджан
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Баку, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Азербайджан
"Уральские авиалинии" приостановили рейсы из Москвы в Баку

"Уральские авиалинии" приостановили рейсы Москва — Баку до 17 февраля

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Уральские авиалинии" приостановила рейсы по маршруту Москва — Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росавиации.
«
"Уральские авиалинии" временно приостановили программу выполнения рейсов по этому маршруту до 17 февраля", — сказал представитель агентства.
По его словам, в четверг оборотный рейс перевозчика по этому маршруту не состоялся из-за отсутствия разрешения со стороны авиационных властей Азербайджана.
Росавиация находится в контакте с зарубежными коллегами для разрешения ситуации.
В агентстве также уточнили, что "Уральские авиалинии" — назначенный перевозчик на этой линии, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на направлении отсутствуют.
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