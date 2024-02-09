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В Совфеде обсудят регулирование деятельности репетиторов - РИА Новости, 09.02.2024
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13:19 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/repetitor-1926406171.html
В Совфеде обсудят регулирование деятельности репетиторов
В Совфеде обсудят регулирование деятельности репетиторов - РИА Новости, 09.02.2024
В Совфеде обсудят регулирование деятельности репетиторов
Сенаторы планируют обратить внимание на качество подросткового образовательного контента, направленного на подготовку к экзаменам или получение допобразования,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:19
2024-02-09T13:19
ирина рукавишникова
совет федерации рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сенаторы планируют обратить внимание на качество подросткового образовательного контента, направленного на подготовку к экзаменам или получение допобразования, в последнее время участились случаи мошенничества в этой сфере, заявила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Поддерживаю коллег-сенаторов и депутатов в необходимости законодательного ограничения деятельности инфобизнесменов, организующих платные курсы в сети. При этом считаю, что особенно важно в этой сфере обратить внимание на платные образовательные курсы, направленные на детскую и подростковую аудиторию с целью дополнительного образования или подготовки к экзаменам", - сказала Рукавишникова. Сенатор отметила, что в настоящее время "участились случаи информационного мошенничества", когда люди, не имеющие достаточной профессиональной подготовки, реализуют платные курсы по самым разным образовательным программам. "Как правило, они заявляют, что могут просто и понятно объяснить сложные темы школьной программы или подготовить к экзаменам в короткие сроки. В итоге несовершеннолетние слушатели таких курсов не достигают обещанных результатов, зачастую получая информацию, совершенно несоответствующую действительности", - объяснила Рукавишникова. Она также добавила, что особую опасность представляют случаи, когда мошенники не просто не исполняют свои обязательства и предоставляют недостоверную информацию, но еще и "намеренно искажают ее, формируя ложную картину мира среди своих несовершеннолетних слушателей". "Такая ситуация затрагивает не только гуманитарные, но также естественные и технические отрасли знания. Поэтому мы планируем в самое ближайшее время обратить внимание законодателей на качество образовательного контента в сети, направленного на несовершеннолетних", - резюмировала политик.
https://ria.ru/20240208/ege-1926230697.html
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ирина рукавишникова , совет федерации рф
Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
В Совфеде обсудят регулирование деятельности репетиторов

В СФ обсудят регулирование деятельности репетиторов, готовящих к экзаменам

© Depositphotos.com / WavebreakmediaРепетитор
Репетитор - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Depositphotos.com / Wavebreakmedia
Репетитор. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сенаторы планируют обратить внимание на качество подросткового образовательного контента, направленного на подготовку к экзаменам или получение допобразования, в последнее время участились случаи мошенничества в этой сфере, заявила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
"Поддерживаю коллег-сенаторов и депутатов в необходимости законодательного ограничения деятельности инфобизнесменов, организующих платные курсы в сети. При этом считаю, что особенно важно в этой сфере обратить внимание на платные образовательные курсы, направленные на детскую и подростковую аудиторию с целью дополнительного образования или подготовки к экзаменам", - сказала Рукавишникова.
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Сенатор отметила, что в настоящее время "участились случаи информационного мошенничества", когда люди, не имеющие достаточной профессиональной подготовки, реализуют платные курсы по самым разным образовательным программам.
"Как правило, они заявляют, что могут просто и понятно объяснить сложные темы школьной программы или подготовить к экзаменам в короткие сроки. В итоге несовершеннолетние слушатели таких курсов не достигают обещанных результатов, зачастую получая информацию, совершенно несоответствующую действительности", - объяснила Рукавишникова.
Она также добавила, что особую опасность представляют случаи, когда мошенники не просто не исполняют свои обязательства и предоставляют недостоверную информацию, но еще и "намеренно искажают ее, формируя ложную картину мира среди своих несовершеннолетних слушателей".
"Такая ситуация затрагивает не только гуманитарные, но также естественные и технические отрасли знания. Поэтому мы планируем в самое ближайшее время обратить внимание законодателей на качество образовательного контента в сети, направленного на несовершеннолетних", - резюмировала политик.
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