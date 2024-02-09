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Ленинградская область изучит белорусский опыт комплексной реабилитации - РИА Новости, 09.02.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
19:18 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/reabilitatsiya-1926493778.html
Ленинградская область изучит белорусский опыт комплексной реабилитации
Ленинградская область изучит белорусский опыт комплексной реабилитации - РИА Новости, 09.02.2024
Ленинградская область изучит белорусский опыт комплексной реабилитации
Ленобласть изучает белорусский опыт комплексной реабилитации, в том числе и производства протезов, для будущего центра протезирования и реабилитации ветеранов... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:18
2024-02-09T19:18
ленинградская область
ленинградская область
белоруссия
минск
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Ленобласть изучает белорусский опыт комплексной реабилитации, в том числе и производства протезов, для будущего центра протезирования и реабилитации ветеранов СВО, который появится в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. "Проблемы производства протезов, реабилитации инвалидов и лечения должны решаться в комплексе. Да, у нас есть отдельное предприятие, которое занимается изготовлением протезов, у нас есть медицинская реабилитация, у нас есть социализация, психологическая помощь, обучение инвалидов, но задача сегодня - сделать единый комплекс", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время визита в Белоруссию. Он также добавил, что регион рассчитывает "вместе с нашими белорусскими партнерам реализовывать их опыт в Ленинградской области". "Буду просить белорусскую сторону на этапе "сборки" нашего центра направить в помощь специалистов", - сказал Дрозденко. В пресс-службе отметили, что Ленобласть во главе с губернатором Александром Дрозденко посещает Белоруссию по приглашению первого заместителя премьер-министра республики Николая Снопкова. Совместный визит состоялся на Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске, где особое внимание уделено организации производства протезов, которые производятся в больших объемах, но по индивидуальным данным.
https://ria.ru/20240110/ukrytiya-1920543257.html
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ленинградская область, белоруссия, минск, александр дрозденко
Ленинградская область , Ленинградская область, Белоруссия, Минск, Александр Дрозденко
Ленинградская область изучит белорусский опыт комплексной реабилитации

Ленинградская область изучит белорусский опыт комплексной реабилитации

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЛенинградская область
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ленинградская область. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Ленобласть изучает белорусский опыт комплексной реабилитации, в том числе и производства протезов, для будущего центра протезирования и реабилитации ветеранов СВО, который появится в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Проблемы производства протезов, реабилитации инвалидов и лечения должны решаться в комплексе. Да, у нас есть отдельное предприятие, которое занимается изготовлением протезов, у нас есть медицинская реабилитация, у нас есть социализация, психологическая помощь, обучение инвалидов, но задача сегодня - сделать единый комплекс", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время визита в Белоруссию.
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Он также добавил, что регион рассчитывает "вместе с нашими белорусскими партнерам реализовывать их опыт в Ленинградской области".
"Буду просить белорусскую сторону на этапе "сборки" нашего центра направить в помощь специалистов", - сказал Дрозденко.
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В пресс-службе отметили, что Ленобласть во главе с губернатором Александром Дрозденко посещает Белоруссию по приглашению первого заместителя премьер-министра республики Николая Снопкова.
Совместный визит состоялся на Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр в Минске, где особое внимание уделено организации производства протезов, которые производятся в больших объемах, но по индивидуальным данным.
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Ленинградская областьЛенинградская областьБелоруссияМинскАлександр Дрозденко
 
 
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