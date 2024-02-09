https://ria.ru/20240209/putin-1926461918.html

В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина

В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина

Медиаресурсы спецслужб США и их союзников "брошены в бой" для дискредитации СВО и президентских выборов в России, чтобы "заболтать и утопить во лжи" мысли и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:42

2024-02-09T16:42

2024-02-09T16:42

политика

россия

сша

владимир путин

василий пискарев

такер карлсон

госдума рф

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Медиаресурсы спецслужб США и их союзников "брошены в бой" для дискредитации СВО и президентских выборов в России, чтобы "заболтать и утопить во лжи" мысли и идеи президента РФ Владимира Путина, которые он хочет донести до зарубежной аудитории, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Сегодня вся сотня с лишним медиаресурсов, созданных спецслужбами США и их союзников, специально для дискредитации СВО и выборов в России, брошена в бой с целью заболтать и утопить во лжи мысли и идеи, которые Путин хочет донести до зарубежной аудитории", - написал Пискарев. По его словам, "хор иноагентов-предателей" и блогеров, "прикормленных Западом", сегодня "на все голоса хулит" интервью Такера Карлсона с Путиным. Пискарев добавил, что эти "фальшивые песнопения" начались еще до выхода интервью, а политики, задающие тон в столицах стран НАТО, были откровенно перепуганы тем, что правда из уст президента России способна перевернуть нарисованную Западом картину мира. "Размышления о "свободе слова" в данном случае прозвучат риторически. Можно только констатировать неприкрытую ангажированность "петрушек", отрабатывающих свои жалкие сребреники", - отметил Пискарев. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, сша, владимир путин, василий пискарев, такер карлсон, госдума рф, интервью владимира путина такеру карлсону