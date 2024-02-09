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В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина - РИА Новости, 09.02.2024
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16:42 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926461918.html
В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина
В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина - РИА Новости, 09.02.2024
В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина
Медиаресурсы спецслужб США и их союзников "брошены в бой" для дискредитации СВО и президентских выборов в России, чтобы "заболтать и утопить во лжи" мысли и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:42
2024-02-09T16:42
политика
россия
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владимир путин
василий пискарев
такер карлсон
госдума рф
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Медиаресурсы спецслужб США и их союзников "брошены в бой" для дискредитации СВО и президентских выборов в России, чтобы "заболтать и утопить во лжи" мысли и идеи президента РФ Владимира Путина, которые он хочет донести до зарубежной аудитории, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "Сегодня вся сотня с лишним медиаресурсов, созданных спецслужбами США и их союзников, специально для дискредитации СВО и выборов в России, брошена в бой с целью заболтать и утопить во лжи мысли и идеи, которые Путин хочет донести до зарубежной аудитории", - написал Пискарев. По его словам, "хор иноагентов-предателей" и блогеров, "прикормленных Западом", сегодня "на все голоса хулит" интервью Такера Карлсона с Путиным. Пискарев добавил, что эти "фальшивые песнопения" начались еще до выхода интервью, а политики, задающие тон в столицах стран НАТО, были откровенно перепуганы тем, что правда из уст президента России способна перевернуть нарисованную Западом картину мира. "Размышления о "свободе слова" в данном случае прозвучат риторически. Можно только констатировать неприкрытую ангажированность "петрушек", отрабатывающих свои жалкие сребреники", - отметил Пискарев. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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политика, россия, сша, владимир путин, василий пискарев, такер карлсон, госдума рф, интервью владимира путина такеру карлсону
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Василий Пискарев, Такер Карлсон, Госдума РФ, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина

Депутат Пискарев: медиаресурсы спецслужб США пытаются "заболтать" идеи Путина

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Медиаресурсы спецслужб США и их союзников "брошены в бой" для дискредитации СВО и президентских выборов в России, чтобы "заболтать и утопить во лжи" мысли и идеи президента РФ Владимира Путина, которые он хочет донести до зарубежной аудитории, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Сегодня вся сотня с лишним медиаресурсов, созданных спецслужбами США и их союзников, специально для дискредитации СВО и выборов в России, брошена в бой с целью заболтать и утопить во лжи мысли и идеи, которые Путин хочет донести до зарубежной аудитории", - написал Пискарев.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
По его словам, "хор иноагентов-предателей" и блогеров, "прикормленных Западом", сегодня "на все голоса хулит" интервью Такера Карлсона с Путиным. Пискарев добавил, что эти "фальшивые песнопения" начались еще до выхода интервью, а политики, задающие тон в столицах стран НАТО, были откровенно перепуганы тем, что правда из уст президента России способна перевернуть нарисованную Западом картину мира.
"Размышления о "свободе слова" в данном случае прозвучат риторически. Можно только констатировать неприкрытую ангажированность "петрушек", отрабатывающих свои жалкие сребреники", - отметил Пискарев.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинВасилий ПискаревТакер КарлсонГосдума РФИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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