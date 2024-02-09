В Госдуме заявили, что спецслужбы США пытаются "заболтать" идеи Путина
Депутат Пискарев: медиаресурсы спецслужб США пытаются "заболтать" идеи Путина
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Медиаресурсы спецслужб США и их союзников "брошены в бой" для дискредитации СВО и президентских выборов в России, чтобы "заболтать и утопить во лжи" мысли и идеи президента РФ Владимира Путина, которые он хочет донести до зарубежной аудитории, заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"Сегодня вся сотня с лишним медиаресурсов, созданных спецслужбами США и их союзников, специально для дискредитации СВО и выборов в России, брошена в бой с целью заболтать и утопить во лжи мысли и идеи, которые Путин хочет донести до зарубежной аудитории", - написал Пискарев.
По его словам, "хор иноагентов-предателей" и блогеров, "прикормленных Западом", сегодня "на все голоса хулит" интервью Такера Карлсона с Путиным. Пискарев добавил, что эти "фальшивые песнопения" начались еще до выхода интервью, а политики, задающие тон в столицах стран НАТО, были откровенно перепуганы тем, что правда из уст президента России способна перевернуть нарисованную Западом картину мира.
"Размышления о "свободе слова" в данном случае прозвучат риторически. Можно только констатировать неприкрытую ангажированность "петрушек", отрабатывающих свои жалкие сребреники", - отметил Пискарев.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало более 100 миллионов просмотров примерно за 14 часов. Число просмотров видео в YouTube превысило 5 миллионов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.