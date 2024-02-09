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Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США - РИА Новости, 09.02.2024
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09:10 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926348617.html
Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США
Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США - РИА Новости, 09.02.2024
Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США
Президент России Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном вошел в актуальные тренды соцсети Х в США, число постов с его... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:10
2024-02-09T09:10
россия
сша
такер карлсон
владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном вошел в актуальные тренды соцсети Х в США, число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона. По данным соцсети, пользователи опубликовали около 1,37 миллиона записей с упоминанием российского президента. В тренды соцсети X в России также попал Такер Карлсон, сообщений с его упоминанием насчитывается более 600 тысяч. Интервью президента РФ Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно набрало более 50 миллионов просмотров в соцсети Х за несколько часов. Утром в пятницу полный текст встречи был опубликован на сайте Кремля. Свое намерение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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россия, сша, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США

Путин вошел в тренды просмотров соцсети Х в США с подавляющим числом упоминаний

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном вошел в актуальные тренды соцсети Х в США, число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.
По данным соцсети, пользователи опубликовали около 1,37 миллиона записей с упоминанием российского президента.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
04:28
В тренды соцсети X в России также попал Такер Карлсон, сообщений с его упоминанием насчитывается более 600 тысяч.
Интервью президента РФ Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно набрало более 50 миллионов просмотров в соцсети Х за несколько часов. Утром в пятницу полный текст встречи был опубликован на сайте Кремля.
Свое намерение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону
"Возможно, это было ошибкой". В чем Путин признался Такеру Карлсону
04:19
 
РоссияСШАТакер КарлсонВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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