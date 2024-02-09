https://ria.ru/20240209/putin-1926298389.html
Путин рассказал о товарообороте России и Китая
Путин рассказал о товарообороте России и Китая - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о товарообороте России и Китая
Товарооборот России с Китаем очень сбалансированный, по данным РФ, он составляет уже 230 миллиардов долларов, а по китайской статистике – 240 миллиардов... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:43
2024-02-09T02:43
2024-02-09T02:43
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Товарооборот России с Китаем очень сбалансированный, по данным РФ, он составляет уже 230 миллиардов долларов, а по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас 200 миллиардов долларов, мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпином, что в этом году должны были достичь 200 миллиардов долларов торгового оборота с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, если в долларах всё считать, у нас товарооборот с Китаем", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "И очень важная вещь: он у нас сбалансированный, этот торговый оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал о товарообороте России и Китая
Путин: товарооборот России и Китая составляет 230-240 миллиардов долларов