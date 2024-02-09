Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о товарообороте России и Китая - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:43 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926298389.html
Путин рассказал о товарообороте России и Китая
Путин рассказал о товарообороте России и Китая - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о товарообороте России и Китая
Товарооборот России с Китаем очень сбалансированный, по данным РФ, он составляет уже 230 миллиардов долларов, а по китайской статистике – 240 миллиардов... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:43
2024-02-09T02:43
экономика
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918567938_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_9f19f59c71ed004623a1a34250ea2ee9.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Товарооборот России с Китаем очень сбалансированный, по данным РФ, он составляет уже 230 миллиардов долларов, а по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас 200 миллиардов долларов, мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпином, что в этом году должны были достичь 200 миллиардов долларов торгового оборота с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, если в долларах всё считать, у нас товарооборот с Китаем", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "И очень важная вещь: он у нас сбалансированный, этот торговый оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918567938_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e258e99871c7c8b40e214cdbbc613f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Экономика, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал о товарообороте России и Китая

Путин: товарооборот России и Китая составляет 230-240 миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Товарооборот России с Китаем очень сбалансированный, по данным РФ, он составляет уже 230 миллиардов долларов, а по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас 200 миллиардов долларов, мы ставили задачу с моим коллегой, другом, с председателем Си Цзиньпином, что в этом году должны были достичь 200 миллиардов долларов торгового оборота с Китаем. И мы превысили эту планку. По нашим данным, это уже 230 миллиардов, по китайской статистике – 240 миллиардов долларов, если в долларах всё считать, у нас товарооборот с Китаем", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"И очень важная вещь: он у нас сбалансированный, этот торговый оборот, и он дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Он очень сбалансированный", - подчеркнул Путин.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:20
 
ЭкономикаРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала