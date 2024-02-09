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Россия представит в Китае культурную программу - РИА Новости, 09.02.2024
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19:41 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/programma-1926496456.html
Россия представит в Китае культурную программу
Россия представит в Китае культурную программу - РИА Новости, 09.02.2024
Россия представит в Китае культурную программу
Россия представит в Китае свою культурную программу, жители Пекина смогут узнать больше о российских традициях и праздниках, но детали такой программы —... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:41
2024-02-09T19:41
китай
россия
пекин
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия представит в Китае свою культурную программу, жители Пекина смогут узнать больше о российских традициях и праздниках, но детали такой программы — сюрприз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С пустыми руками на праздник не приходят. Что же мы готовы от Москвы подарить? Москва в Пекине тоже представит свою культурную программу. Какой она будет — пока сюрприз, но все обещают что-то великолепное, чтобы китайский народ мог узнать и о наших традициях, и о наших праздниках так же, как мы узнаем об их", — сказала Захарова в ходе торжественного открытия фестиваля "Китайский новый год". Захарова добавила, что Россия и Китай связаны культурно, но есть еще важная вещь, которая объединяет страны. "Красный цвет! Посмотрите как его много вокруг! Почему? Потому что для Китая, Пекина красный цвет — цвет радости, праздника и особый цвет Китайского нового года. А Россия? Красная площадь? Красный значит красивый! Красный цвет и на нашем флаге, и на флаге Китая. Это еще одна символическая, объединительная совместная традиция", — подчеркнула дипломат. Она указала, что россияне, посещая фестиваль, могут быть причастны к празднованиям Китая и его народа. "Потому что буквально в эти часы с Пекина начинается настоящее торжество по всей планете", — заключила Захарова.
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китай, россия, пекин, мария захарова, в мире
Китай, Россия, Пекин, Мария Захарова, В мире
Россия представит в Китае культурную программу

Захарова: Россия представит в КНР свою культурную программу

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Пекина
Международный аэропорт Пекина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Международный аэропорт Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия представит в Китае свою культурную программу, жители Пекина смогут узнать больше о российских традициях и праздниках, но детали такой программы — сюрприз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С пустыми руками на праздник не приходят. Что же мы готовы от Москвы подарить? Москва в Пекине тоже представит свою культурную программу. Какой она будет — пока сюрприз, но все обещают что-то великолепное, чтобы китайский народ мог узнать и о наших традициях, и о наших праздниках так же, как мы узнаем об их", — сказала Захарова в ходе торжественного открытия фестиваля "Китайский новый год".
Дракон близко: как в Поднебесной готовятся к Новому году
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

Фигурка дракона, установленная на улице Шеньяна, в преддверии китайского Нового года

Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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1 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Жители примеряют традиционные наряды.

Девушки в национальных костюмах на улице в Шэньяне

Жители примеряют традиционные наряды.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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2 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.

Продавец фруктов в карамели на улице Шэньяна

Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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3 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.

Жители города Шэньян гуляют по украшенным в преддверии китайского Нового года улицам

"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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4 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

Фигурка дракона, установленная на улице Шеньяна, в преддверии китайского Нового года

У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

© РИА Новости / Анна Раткогло
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5 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".

Китайские фонарики висят на деревьях в парке Шэньяна

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".

Женщина выходит из торгового центра в городе Шеньян, где проходит ярмарка Сделано в России

Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанк

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.

Инсталляция перед уличным кафе в городе Шэньян

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
8 из 8

Главный на празднике в этом году — дракон. Точнее, Зеленый Деревянный Дракон. Фигуры этого мифического существа украшают улицы практически всех городов Китая. Но необязательно указанного цвета. Например, в Шэньяне малыши-драконы привлекают внимание гостей яркими красками.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
1 из 8

Жители примеряют традиционные наряды.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
2 из 8

Сладости — непременный атрибут праздника, но у каждого региона свои традиции. "Я родом с юга Китая, там мы ставим на видное место в доме живое мандариновое дерево с плодами", — рассказывал РИА Новости Фан Фэй, основатель паблика "Серый Мокко". Один из компонентов сложного иероглифа 桔 ("мандарин") — элемент 吉, или "удача". Это фруктовое дерево считается счастливым.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
3 из 8

"На севере традиционное угощение — китайские пельмешки цзяоцзы (饺子). По форме отличаются от уральских, да и в целом от российских, по размеру меньше", — говорит Фан Фэй. Причем непокупные: обычно до праздника домочадцы вместе их лепят.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
4 из 8

У дракона свои особенности. Считается, что это мифическое существо является вестником перемен: он — амбициозный, своенравный, могучий и яркий зверь, который покровительствует смелым людям, желающим изменить свою жизнь. Буйный нрав дракона сглаживается влиянием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин грядущего года ценит не только громкое веселье, но и стабильность, гармонию и созидание.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
5 из 8

Основной цвет китайского Нового года — красный. Везде развешивают фонарики с иероглифами. "Самый важный атрибут праздника — это парные надписи на красной бумаге с различными пожеланиями, — рассказывал магистрант филологического факультета МГУ Цзинь Чэнь. — Мы их вывешиваем с двух сторон входной двери".

В красный стоит одеться и родившимся под знаком Дракона. "Считается, что если год твой, то он сложный. Для защиты нужна какая-то вещь красного цвета, — пояснял Фан Фэй. — Я вот Дракон, и, например, когда мне исполнялось 12, мама подарила красный ремень".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
6 из 8

Тем, кто хочет отметить праздник весны, но не может выбраться в Китай, стоит отправиться в Москву. В центре столицы на улицах много украшений в китайском стиле. В Поднебесной о нашей стране тоже помнят. Например, в городе Шэньян проходит ярмарка "Сделано в России".

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
7 из 8

Новогоднюю ночь китайцы обычно проводят в кругу семьи, а днем ходят друг к другу в гости, поздравляют. Хорошие планы на выходные.

© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
8 из 8
Захарова добавила, что Россия и Китай связаны культурно, но есть еще важная вещь, которая объединяет страны.
"Красный цвет! Посмотрите как его много вокруг! Почему? Потому что для Китая, Пекина красный цвет — цвет радости, праздника и особый цвет Китайского нового года. А Россия? Красная площадь? Красный значит красивый! Красный цвет и на нашем флаге, и на флаге Китая. Это еще одна символическая, объединительная совместная традиция", — подчеркнула дипломат.
Она указала, что россияне, посещая фестиваль, могут быть причастны к празднованиям Китая и его народа. "Потому что буквально в эти часы с Пекина начинается настоящее торжество по всей планете", — заключила Захарова.
Фигурка дракона, установленная в преддверии китайского Нового года - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
В Москве открыли фестиваль "Китайский новый год"
Вчера, 18:44
 
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