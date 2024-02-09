https://ria.ru/20240209/programma-1926496456.html

Россия представит в Китае культурную программу

Россия представит в Китае культурную программу - РИА Новости, 09.02.2024

Россия представит в Китае культурную программу

Россия представит в Китае свою культурную программу, жители Пекина смогут узнать больше о российских традициях и праздниках, но детали такой программы —... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:41

2024-02-09T19:41

2024-02-09T19:41

китай

россия

пекин

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россия представит в Китае свою культурную программу, жители Пекина смогут узнать больше о российских традициях и праздниках, но детали такой программы — сюрприз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С пустыми руками на праздник не приходят. Что же мы готовы от Москвы подарить? Москва в Пекине тоже представит свою культурную программу. Какой она будет — пока сюрприз, но все обещают что-то великолепное, чтобы китайский народ мог узнать и о наших традициях, и о наших праздниках так же, как мы узнаем об их", — сказала Захарова в ходе торжественного открытия фестиваля "Китайский новый год". Захарова добавила, что Россия и Китай связаны культурно, но есть еще важная вещь, которая объединяет страны. "Красный цвет! Посмотрите как его много вокруг! Почему? Потому что для Китая, Пекина красный цвет — цвет радости, праздника и особый цвет Китайского нового года. А Россия? Красная площадь? Красный значит красивый! Красный цвет и на нашем флаге, и на флаге Китая. Это еще одна символическая, объединительная совместная традиция", — подчеркнула дипломат. Она указала, что россияне, посещая фестиваль, могут быть причастны к празднованиям Китая и его народа. "Потому что буквально в эти часы с Пекина начинается настоящее торжество по всей планете", — заключила Захарова.

https://ria.ru/20240209/festival-1926488986.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, мария захарова, в мире