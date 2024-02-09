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НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/postavki-1926495268.html
НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву, пишут СМИ
НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2024
НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву, пишут СМИ
Несмотря на то, что НАТО всегда подчеркивало, что помощь Украине - это вопрос суверенных решений отдельных стран-членов и двусторонних соглашений с Киевом, а не РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T19:30
2024-02-09T19:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
вашингтон (штат)
сергей лавров
дональд трамп
джейк салливан
нато
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что НАТО всегда подчеркивало, что помощь Украине - это вопрос суверенных решений отдельных стран-членов и двусторонних соглашений с Киевом, а не программа альянса, теперь, чтобы обезопасить себя от возможной смены власти в Вашингтоне, Североатлантический блок хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники. Уточняется, что в руководстве НАТО считают, что целесообразно интегрировать формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по Украине, в структуры НАТО и тем самым обезопасить себя от возможной смены власти в Вашингтоне. На этой неделе такую возможность впервые обсуждали в кругу стран-членов НАТО. "В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину", - пишет издание со ссылкой на дипломатов и представителей западных правительств. Как отмечает газета, в Североатлантическом альянсе растет неуверенность в том, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву, если в ноябре президентские выборы в США выиграет бывший глава государства Дональд Трамп. По информации издания, разработкой плана по интеграции занимались советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Отмечается, что правительство ФРГ отнеслось к инициативе скептически, так как это может означать, что НАТО ведет войну против России. С другой стороны, ее поддержали правительства стран восточной Европы, однако издание не уточняет, каких именно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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украина, россия, вашингтон (штат), сергей лавров, дональд трамп, джейк салливан, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джейк Салливан, НАТО, В мире
НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву, пишут СМИ

Handelsblatt: НАТО хочет взять на себя координацию поставок оружия Киеву

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Несмотря на то, что НАТО всегда подчеркивало, что помощь Украине - это вопрос суверенных решений отдельных стран-членов и двусторонних соглашений с Киевом, а не программа альянса, теперь, чтобы обезопасить себя от возможной смены власти в Вашингтоне, Североатлантический блок хочет взять на себя координацию поставок оружия на Украину, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
Уточняется, что в руководстве НАТО считают, что целесообразно интегрировать формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по Украине, в структуры НАТО и тем самым обезопасить себя от возможной смены власти в Вашингтоне. На этой неделе такую возможность впервые обсуждали в кругу стран-членов НАТО.
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"В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы по тому, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения на Украину", - пишет издание со ссылкой на дипломатов и представителей западных правительств.
Как отмечает газета, в Североатлантическом альянсе растет неуверенность в том, что Вашингтон продолжит поставлять вооружение Киеву, если в ноябре президентские выборы в США выиграет бывший глава государства Дональд Трамп. По информации издания, разработкой плана по интеграции занимались советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Отмечается, что правительство ФРГ отнеслось к инициативе скептически, так как это может означать, что НАТО ведет войну против России. С другой стороны, ее поддержали правительства стран восточной Европы, однако издание не уточняет, каких именно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВашингтон (штат)Сергей ЛавровДональд ТрампДжейк СалливанНАТОВ мире
 
 
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