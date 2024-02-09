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В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия - РИА Новости, 09.02.2024
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20:00 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/posobie-1926498461.html
В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия
В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия - РИА Новости, 09.02.2024
В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия
Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T20:00
2024-02-09T20:00
общество
санкт-петербург
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до достижения ребенком возраста 18 лет, он доступен в думской электронной базе. "Федеральным законом от 19.05.1995 No 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"… установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемое нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет… предлагается продлить возможность получения пособия до достижения ребенком возраста восемнадцати лет", — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Пособие является хорошим подспорьем для семей, имеющих детей и нуждающихся в социальной поддержке, позволяющим направлять средства на дополнительное образование ребенка, оказание качественных медицинских услуг, приобретение качественных продуктов питания, лекарственных средств, одежды и обуви, отмечают авторы законопроекта. "Вместе с тем в ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком семнадцати лет. В соответствии с пунктом первым статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Таким образом, нормы Федерального закона No 81-ФЗ не в полной степени согласуются с нормами Семейного кодекса Российской Федерации", - также говорится в пояснительной записке.
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общество, санкт-петербург, госдума рф
Общество, Санкт-Петербург, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия

В ГД внесли проект о повышении возраста получения детского пособия до 18 лет

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до достижения ребенком возраста 18 лет, он доступен в думской электронной базе.
"Федеральным законом от 19.05.1995 No 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"… установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемое нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет… предлагается продлить возможность получения пособия до достижения ребенком возраста восемнадцати лет", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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Пособие является хорошим подспорьем для семей, имеющих детей и нуждающихся в социальной поддержке, позволяющим направлять средства на дополнительное образование ребенка, оказание качественных медицинских услуг, приобретение качественных продуктов питания, лекарственных средств, одежды и обуви, отмечают авторы законопроекта.
"Вместе с тем в ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком семнадцати лет. В соответствии с пунктом первым статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Таким образом, нормы Федерального закона No 81-ФЗ не в полной степени согласуются с нормами Семейного кодекса Российской Федерации", - также говорится в пояснительной записке.
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