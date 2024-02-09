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В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия

В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуму внесли проект о повышении возраста получения детского пособия

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T20:00

2024-02-09T20:00

2024-02-09T20:00

общество

санкт-петербург

госдума рф

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается продлить возможность получения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка до достижения ребенком возраста 18 лет, он доступен в думской электронной базе. "Федеральным законом от 19.05.1995 No 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"… установлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемое нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет… предлагается продлить возможность получения пособия до достижения ребенком возраста восемнадцати лет", — сказано в пояснительной записке к законопроекту. Пособие является хорошим подспорьем для семей, имеющих детей и нуждающихся в социальной поддержке, позволяющим направлять средства на дополнительное образование ребенка, оказание качественных медицинских услуг, приобретение качественных продуктов питания, лекарственных средств, одежды и обуви, отмечают авторы законопроекта. "Вместе с тем в ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком семнадцати лет. В соответствии с пунктом первым статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Таким образом, нормы Федерального закона No 81-ФЗ не в полной степени согласуются с нормами Семейного кодекса Российской Федерации", - также говорится в пояснительной записке.

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общество, санкт-петербург, госдума рф