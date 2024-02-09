https://ria.ru/20240209/polsha-1926414856.html

Польские фермеры перекрыли движение на одном из КПП на границе с Украиной

Польские фермеры перекрыли движение на одном из КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 09.02.2024

Польские фермеры перекрыли движение на одном из КПП на границе с Украиной

Польские аграрии заблокировали движение всех видов транспорта на контрольно-пропускном пункте "Медика — Шегини" на границе с Украиной, сообщил представитель... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T13:49

2024-02-09T13:49

2024-02-09T17:42

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польские аграрии заблокировали движение всех видов транспорта на контрольно-пропускном пункте "Медика — Шегини" на границе с Украиной, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко."На данный момент, по информации польских пограничников, блокирование началось на одном направлении: "Медика — Шегини". Около 100 человек заблокировали подъездной путь, они находятся в нескольких сотнях метров от пункта пропуска. Блокировать должны были только грузовики, но не пропускают также легковые автомобили и автобусы", — сказал он в эфире телеканала "Рада".Комментируя ситуацию на остальных КПП, Демченко отметил, что блокировка пока не началась, но ожидается в ближайшее время. Относительно сроков ограничения движения он заявил, что они могут продлиться до начала марта.Как рассказал РИА Новости очевидец, польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Медика — Шегини", изображая пешеходов."Для того чтобы перекрыть дорогу в виде протеста, нужно специальное разрешение. Но никто не мешает переходить дорогу. Прямо сейчас несколько десятков участников протеста без перерыва туда-сюда переходят дорогу перед пунктом пропуска", — уточнил собеседник агентства.Формально участники протеста ничего не нарушают, и полиция вынуждена лишь наблюдать за их действиями. Перед пунктом пропуска скопилась большая очередь грузовиков, которые не могут начать пограничное и таможенное оформление для выезда из Польши. По словам очевидца, свою акцию на этом пункте пропуска фермеры намерены продолжать в течении суток — до утра субботы.Протесты фермеров проходят во многих странах Европы. Одна из главных причин — наплыв на рынке сельхозпродукции украинских агрохолдингов. Соглашение между ЕС и Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты — в частности, в Брюсселе.Евросоюз в июне 2022 года на год отменил пошлины на все товары, поступающие с Украины, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023-го такой режим продлили еще на год.В конце марта 2023 года Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. ЕК приняла временные ограничительные меры для устранения логистических трудностей, которые действовали несколько месяцев, а затем обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке, а Украина обратилась с жалобой в ВТО.

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

https://ria.ru/20231215/polsha-1915982167.html

https://ria.ru/20240206/ukraina-1925540524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, андрей демченко, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), польша, урсула фон дер ляйен, венгрия, киев, еврокомиссия