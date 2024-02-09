https://ria.ru/20240209/platezh-1926351537.html

В ЕС рассказали, когда передадут Киеву первый платеж из фонда для Украины

В ЕС рассказали, когда передадут Киеву первый платеж из фонда для Украины - РИА Новости, 09.02.2024

В ЕС рассказали, когда передадут Киеву первый платеж из фонда для Украины

ЕС надеется перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины в первой половине марта, но остальная часть поддержки будет привязана к выполнению Киевом... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:27

2024-02-09T09:27

2024-02-09T09:49

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евросоюз

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ЕС надеется перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины в первой половине марта, но остальная часть поддержки будет привязана к выполнению Киевом требований по выполнению реформ, заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархели в интервью газете Financial Times.Ранее политическое решение о создании фонда для долгосрочной финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро приняли лидеры Евросоюза на саммите 1 февраля. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что рассчитывает перевести Киеву первый платеж из фонда для Украины уже в марте."Для промежуточного финансирования ... наша цель - первая половина марта ... Это абсолютно необходимо, особенно учитывая то, что происходит сейчас в США ... Таким образом, мы вернемся на правильный путь ... и поможет им (украинцам - ред.) справиться с их финансовыми трудностями", - заявил Вархели.Он добавил, что после того, как этот платеж будет произведен, работа перейдет к созданию более формализованного плана "деньги за реформы", согласованного между Киевом и Брюсселем, по которому Украина получит оставшиеся 50 миллиардов евро ежеквартальными платежами."Наше финансирование – это не просто помощь. Наше финансирование основано на условиях и результатах. Поэтому в основном сейчас нам нужно увидеть заслуживающий доверия план, план реформ со стороны Украины", - заявил Вархели, отметив, что "по сути, все почти готово".Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Позднее европейские источники пояснили, что решение пока очень "сырое", требует законодательного утверждения, а также разработки конкретного практического механизма.По их словам, дата выделения первого транша из согласованного пакета неизвестна, она будет зависеть, прежде всего, от сроков, когда такое решение официально вступит в силу, а оно, в свою очередь, связано с законодательными процедурами. Источник выразил надежду, что первый платеж все же возможно согласовать к марту.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240207/drony-1925980597.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924958866.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924873370.html

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в мире, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия