https://ria.ru/20240209/peregovory-1926308893.html
"Хрен его знает": Путин высказался об отказе Украины от переговоров
"Хрен его знает": Путин высказался об отказе Украины от переговоров - РИА Новости, 09.02.2024
"Хрен его знает": Путин высказался об отказе Украины от переговоров
Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, зачем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:23
2024-02-09T03:23
2024-02-09T04:53
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, зачем экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уговаривал Украину отказаться от переговоров с РФ. "А то, что они подчинились требованию либо уговорам бывшего премьер-министра Великобритании господина Джонсона, мне кажется, что это нелепо и очень, как бы сказать, печально. Потому что, как сказал господин (Давид) Арахамия, "мы ещё полтора года назад могли прекратить эти боевые действия, прекратить эту войну, но нас англичане уговорили, и мы от этого отказались". Где теперь господин Джонсон? А война продолжается", - сказал он в интервью Такеру Карлсону. Отвечая на вопрос американского журналиста, зачем Джонсон это сделал, президент сказал: "Да хрен его знает, сам не понимаю". "Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, - от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума", - добавил он.
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Путин об отказе Украины от мирных переговоров
Путин об отказе Украины от мирных переговоров
2024-02-09T03:23
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интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, россия, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Борис Джонсон, Такер Карлсон
"Хрен его знает": Путин высказался об отказе Украины от переговоров
Путин заявил, что не знает, зачем Киев уговорили отказаться от переговоров